ŽIVOT MI JE BIO KATASTROFA! NISMO IMALI ZA PRODAVNICU, KOPAO SAM KANALE: Bivši dečko Uraganke podelio TUŽNU životnu priču! (VIDEO)

Nikola Đorđević otkrio je Jovani Ljubisavljević kako mu je bilo teško dok je odrastao.

Pre toga je misica ponovo pričala o bivšem dečku Luki.

"Ovo je prvi put da sam mislila više na sebe, nego na nas kao zajednicu", rekla je Jovana.

"Začudio me je Luka, kako je miran. Kao Kenan je", dodao je Nikola.

"Generalno je miran. Nije Kenan, Kenan ume da podbode. Da je ovde, on bi rekao nešto, napali bi ga i povukao bi se kao Anđelo. Mi imamo mirnu luku", priznala je misica.

"Meni je život katastrofa bio. Bio sam mali, mama je otišla u bolnicu. Hemoterapije, zračenja, presađivanje koštane srži, to se sve plaćalo na dnevnom nivou, nismo imali novca za prodavnicu. Išli smo kod privatnika, on nam je davao na crtu. Tata je otišao preko, ja nikad nisam išao na ekskurziju. U šestom razredu mi dedi odseku nogu. Ja sam u osmom razredu krenuo da radim, kopao kanale... Bio sa babom. Kad kažem umoran sam od života, veruj mi. Radio od 7 ujutru do 7 uveče, onda idem u teretanu, onda u klubu radim, spavam, ako se desi nešto bude me. U tri sam već kući, posle se budim u 7 za sledeći posao", govorio je Nikola.

