FALI MI BOLESNO MNOGO! Ša se setio žene Ivane! Otkrio koliko mu nedostaje, zabrinut samo za jedno: Nadam se da je i kod nje tako

Nenad Aleksić Ša danas se prisetio svoje supruge Ivane Aleksić i njihovog izbora hrane.

- Ja kod kuće uopšte ne jedem makarone, kad spremim špagete, kad se dogovorimo jednom u ne znam koliko. Mi ne jedemo teške stvari, kad jedemo ono sa mesom, bolonjeze, to napravi, razbija! Ona voli salatice ili kineze gotivi. Ja sam ljakse, ožederem se! Ja sam ovde zavoleo kineze, kad je seljak čovek i neće da proba. Sad, sad bih to klopao - rekao je Ša.

On je Kenanu Tahiroviću i Alenu Hadorviću otkrio da mu Ivana nedostaje:

- Ide mi se odavde, zbog Ike. Toliko mi nedostaje, fali mi, hoću da umrem. Fali mi, fali mi, bolesno mnogo. To se ne menja kod mene, to mi je bitno. Nadam se da je i kod nje. Imamo cilj, znamo zašto sam ušao - govorio je reper.

Podsetimo, Nenad Aleksić Ša uplovio je u odnos sa Tarom Simov, za koji mnoge tvrdi da prelazi granice prijateljskog. Na svaki pomen njegovog i Tarinog odnosa reper je do sada pravio scene, a nekoliko puta pokušao je da pobegne iz rijalitija. Međutim, Tara i Ša su i dalje nerazdvojni. On se jednom prilikom iz rijalitija obratio supruzi zbog komentara da su on i Tara u emotivnoj vezi:

- Iko, žao mi je što moraš da slušaš gluposti i vređanja. Na ivici sam da napravim glupost. Nisam dobro u glavi. Iko, nadam se da si uz mene. Žao mi je da slušaš to, nisi deo rijalitija - rekao je Ša tada.

