NEJLA ME NAPALA I MOLILA DA MI LIŽE NOGE! Sandra Valterović na meti rijaliti učesnice: Šutnula sam je, hvalila se MODRICAMA!

Nejla Mehanović slaba je na pevačice, pa je jednu uspela da smuva dok je od pevačice Sandre Valterović dobila batine, kojih se i dan-danas seća i koje prepričava samo bliskim prijateljima.

Kontroverzna učesnica devete sezone ,,Parova" koja je javno priznala da je lezbijka i da voli žene, kao i da je to prihvatila cela njena sredina, krije mnoge pikanterije iz prošlosti.

Iako je rekla da obožava silikonske starlete, još uvek nije obelodanila da su joj estradne umetnice slaba tačka. Naime, ona je nasrtala na sve redom koji su pevali u Sarajevu, odakle ona potiče, pa gde upali. Jedna od pevačica otkrila je iskustvo s ovom učesnicom „Parova".

- Ne znam da li je OK što sam pristala da ispričam, ali kad ste već saznali, a i ljudi prepričavaju, red je da i ja kažem šta se tačno desilo između Nejle i mene. Da se razumemo, devojku ne znam, videla sam je jednom u životu na nastupu koji sam imala u jednom manjem klubu u Sarajevu. Ona je valjda pomagala drugu oko menadžerskog posla, tako nekako. Znam da je došla po mene u hotel da me vozi na nastup. Videla sam da je lezbo, ali meni to ne smeta. "Kakva siti pi*ka uživo, sunce tije*em", prokomentarisala je, a ja sam je pogledala. Samo sam sela i nisam više pričala sa njom. Gledala me je u retrovizoru ko pomahnitala. Poslala sam vlasniku poruku da mi objasni kakvog je frika poslao po mene. On se smejao i rekao da je Nejla drugarčina. Nastup je već bio napola. Sedela sam u garderoberu i malo se odmarala. Onda je Nejla upala. Bila je kontuzovana - počinje priču Seksi Sandra za Rijaliti i otkriva šta se dalje dešavalo i kako je savladala lezbo napasnicu.

- Ljuljala se ko babin zub, klekla je pred mene i molila da joj dam da mi liže štikle. Kolutala je očima kao da će da padne u nesvest. „Molim te, malena, ti si moj san. Ostvari mi želju i daj mi nožne prste i petu. Ne tražim ti više. Ima da ti platim koliko želiš samo da jednom liznem. Ti si kraljica Balkana“, ponavljala je ona. Kad je pokušala da me dodirne, šutnula sam je tom istom nogom u glavu, letela je pola metra od mene. Onda je nešto zakrkljala i pala nepomično. Izletela sam, zvala sam druga da me odmah vozi u hotel. Nisam više mogla da pevam. Posle sam čula da su je vodili na ispiranje. Mislila sam da sam je, ne daj Bože, ubila kad sam je šutnula. Imala je modrice i hvalila se da sam joj ih ja napravila svojom seksi nogom. Nije ona samo mene spopadala, ali kod nekih mojih koleginica je imala prođu, tako sam saznala - nastavlja pevačica i ističe da ne zna imena, ali zna da su u pitanju velike zvezde folk muzika koje su spavale na ramenu učesnice ,,Parova".

- Ja sam se posle žalila menadžerima šta sam doživela, a oni su mi rekli da je ona zaluđena pevačicama i da ih proganja. Juri svaku koja dođe, nisu važne godine. Napada i one starije od 50 godina. Ispričali su mi da je čak uspela da smuva nekoliko naših pevačica kada su bile pijane. Jednostavno ih napije, a onda ih odvede u hotel na spavanje, pa ih pita je l' im treba da ih odvede u sobu, posle sve znate. Nju je jurio muž jedne naše pevačice da je bije. Bila je sa njom, muž je sve saznao i onda je došao da je nađe u Sarajevu. Ja sam super prošla jer sam baš slaba kada je alkohol u pitanju. Napijem se od jedne čašice. Ne smem ni da zamislim šta bi Nejla uradila da me je napila i odvela u sobu. Uskoro ću da odem u emisiju kod Jovane Jeremić sve da ispričam, devojke dole treba da znaju kakva je lujka među njima. Sigurna sam da svaku krišom gleda, a možda im liže noge kada spavaju ili kada su pijane - ispričala je Seksi Sandra.

Kurir.rs/Rijaliti/S.M.

