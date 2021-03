DANIJEL ISKORIŠĆAVA MILJANU, ONA JE ŽRTVA MANIPULACIJE, A NE ŽELI TO DA PRIZNA SEBI Đedović raskrinkao Danijela, Kulićeva van sebe

Marka Đedovića izabran je za ovonedeljnog vođu, a tokom raspodele budžeta komentarisao je redom sve zadrugare.

- Mali budžet dajem velikom heroju, Ani Bulatović. Pošto je se svi plašite, ja je se ne plašim. Njoj se ne poklapaju neke reči i dela, ne znam kakav je drug ili prijatelj, ali mislim da je došla da opere ono što je uradila, a to ni Bog ne može oprati - rekao je Đedović.

foto: Pritnscreen

- Naredni je Stefan Karić, o njemu imam lepo mišljenje, imamo dobar odnos. Sandra takođe dobija veliki budžet, i o njoj imam odlično mišljenje, samo tako nastavi - nastavio je Đedović.

- Matoroj veliki budžet, ona je zadrta, ispala je ovde psihopata. Mislim da nije trajni psihopata, ali je ispala u nekim situacijama - govorio je Đedović.

- Miljana dobija srednji budžet, ne mogu joj posle svega dati veliki. U nekim je stvarima podržavam, meni je interesantna, sada mi je zanimljiva, to je sve deo njenog performansa. Miljane mi je nekada i žao, jer je ona mnogima ulaznica za opstanak, žao mi je što ne može ranije da vidi neke stvari. Ona biva iskorišćena, iako to ne želi sebi da prizna, sama to dozvoljava - govorio je Đedović.

foto: Printscreen

- Danijel mali budžet dobija, shodno onome što sam rekao za Miljanu, ona je žrtva manipulacije - rekao je on.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:34 ANĐELKA JE ZBOG NJEGA PUSTILA GLAS: Glumica zapevala mezimcu na UVCE, emotivni trenutak osvanuo na mrežama! (VIDEO)

Kurir