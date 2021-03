MAJA PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA! Marinkovićeva TREPERI, a saznala je i koja VRELA CRNKA je bacila oko na JANJUŠA! (VIDEO)

Maja Marinković konačno je priznala svoje emocije prema Milanu Jankoviću Čorbi.

Rijaliti učesnica porazgovarala je sa Drvetom mudrosti o aktuelnim dešavanjima na imanju.

"Lepo sam ustala, odnos sa Čorbom je sada okej, lepo sam raspoložena. Nisam u vezi, ali sam se zaljubila", rekla je Maja.

foto: Printscreen

"U kući se svašta dešava. Tara i Ša, vidim svoj odnos od prošle godine, vidim sebe u Tari. Sada kada gledam sa strane, nikada ne bih ponovila svoju grešku. Previše su zagrizli. Mislim da će im se priča završiti kao Janjuševa i moja. Tara je već rekla da ga voli, to je meni sve jasno", otkrila je Maja, pa počela da priča o Stefanu i Jovani:

"Ja spavam pored njih i slušam njihove rasprave. Stefan ima neku kočnicu, da li zbog prošlih veza... Jovana mi je draga, ali stalno imaju neke čarkice, vidi Ivine postupke u njoj. Ako su započeli vezu, treba da se sede da razgovaraju, a ne da zbog gluposti se svađaju. Takođe mislim da su ljudi zavidni zbog te veze, likuju kada se posvađaju. Žene su zavidne, ali i ona ima greške. Treba da bude iskrenija u odgovorima, jer bi Stefan bio drugačiji. Stefan voli iskrenost, ne voli to, ne foliranje, ali... Da bude iskrenija, to je moje mišljenje."

foto: Printscreen

"Aleks se zaljubila (u Janjuša), to mislim. Mislim da sve dolazi na svoje. Ja ne kažem da sam radila ispravne stvari, ali sada vidim da sam bila u pravu, postoji neka hemija i drugačiji odnos između njih dvoje, nego sa drugim devojkama. Mislim da se Aleks zaljubila u njega i da mu se sviđa. Specifičan je odnos. Ne mogu da kažem da je kao sa mnom, to je neponovljivo, ali me podseća na naš kad ih vidim na žurki. Mislim da Janjuš do kraja neće biti ni sa jednom devojkom, osim ako ne poklekne. Kalkuliše sada. Ispao je ispravan, pa će da se drži toga, ali ima simpatije prema Aleks. Da on hoće, ona bi odmah bila sa njim", kaže Maja i dodaje:

"On je taj koji još uvek ima kočnicu, zbog cele situacije koja se dogodila između nas dvoje. Isto mi je čudno, nemoguću da svaki odgovor ode "gde mu je srcu drago", to mi je zapalo za oko. To je to. Utorkom su posebno bliski, tako sam i ja utorkom bila bliska. Mislim da se nešto čudno dešava između Mine i Anđela i joj je meta Anđelo od kad se vratila. Ne znam da li je to inat Sanji zbog onog verenika, ali će se ozbiljno zakuvati."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir