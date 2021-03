NAŠLA SAM PORUKE, ZVALA SAM JE OD 4 UJUTRU I NAPRAVILA HAOS: Maja otkrila šta je uradila kad je uhvatila JANJUŠA u dopisivanju!

Maja Marinković je u spavaćoj sobi pričala cimerkama kako je provalila Marka Janjuševića Janjuša da se dopisivao sa nekom devojkom.

"Jao ja sam ovom (Janjušu) našla dopisavanje sa nekom devojkom. Jao slušajte vi to, ja uzmem njegov telefon dok je on kao spavao, a on ima lak san. Pa sam kao ja išla do kupatila i uzmem mu telefon i nađem poruke sa nekom", rekla je Maja.

"Jao i šta je bilo?", upitala je Sandra.

"Pa ja sam provalila i zvala sam je od 4 ujutru do 8 ujutru. Dok se nije javila a onda je nastao haos", pričala je Maja.

Podsetimo, Maja i Janjuš su započeli romansu u rijalitiju, koja se nastavila i napolju. Javnost je pratila burne detalje njihovog odnosa, s obzirom da su i skadalozni snimci isplivali u javnost. Janjuš se nakon svega razveo od supruge Ene.

