ŽEŠĆI RAT! TARA JE POLETELA, ALI ĆE SE RAZLUPATI: Kijina majka napada rijaliti par, Ša bi da iskoči iz kože! Nadica NE ODUSTAJE!

Alena Hadrovića zanimao je sukob Tare Simov i Nadice Zeljković, pa je podigao majku Kristine Kockar, Nadicu Zeljković.

Nadica je rekla da joj je loše zbog ponašanja novog rijaliti para.

"Gledam Ša, jer je rekao da sam dobra žena, biću mu kao majka, uvek ću ga tako gledati. Jednom prilikom, tolike kletve su bile na račun mog deteta, da ona neće imati dece, da je prostitutka, nema šta nije bilo. U jednom momentu, kažem, evo ako vam je lakše, i ja sam ljubavnica. Samo da bih prebacila sve kletve sa mog deteta, na mene. Ovde me je iziritiralo, to što Tara mene naziva ljubavnicom, da bi ona podnela lakše taj status. A gledala sam kako je plakala. Us*rava se u moj život", govorila je Nadica.

foto: Printscreen

Ša je iznerviralo što se Nadica postavila u ulozi njegove majke, pa je krenuo da je vređa.

"Marš u ku*ac, je*em te u usta, kakva majka, ne pominji mi majku!", govorio je Ša.

"Ja ću se prekrstiti, jer sam rekla da neću pominjati Kijinog pokojnog oca. Ja nikad nisam izašla u nekom negativnom kontekstu u vezi njenog oca. Neki splet okolnosti se desio u njegovom životu, da posle sedam godina braka, morao da bude proteran, jer je bio kao Kristijan, voleo je žene, ja sam se pojavila posle 13 godina. Desilo se pred rat, naletela sam ja kroz njegov život, njegova supruga je ostala tamo. Nikad se nisam pokajala, to je dete ljubavi, cela porodica je bila srećna. Znaš kakvi su boemi, bilo je par žena i pre i posle. Ona je jedna divna žena, ponovo je uspostavio komunikaciju sa njom, prešlo je u neko drugarstvo. Ne želim da se mešam u tuđu intimu, svaka moja izjava je bila da me je blam da komentarišem brak mog deteta. Da završim, samo da pojasnim, desio se taj rat, nije mogao da se vrati. Svi smo bili korektni na kraju, ja sam u toj porodici trideset i nešto godina, i gospođa i ja. Jednostavan način je bio, jer je glavni interes bio da svako ima svoj život i slobodu. Svako ima svoju stambenu jedinicu. Ja sam ponosna na moju Kiju", govorila je Nadica.

"Ja ovoj ženi perem veš šest meseci, nisam je uvredila nikad, a ona meni da kaže debilušo. Jednu ružnu reč joj nisam rekla! Ja neću opsovati ženu u njenim godinama, ali ću joj odgovoriti", pričala je Tara.

"Ako te pet puta molim da mi ne spominješ majku, onda nemoj da me je*eš! Satima me gleda, namerno me provocira! I onda ustaje i kaže, ja sam dva u jedan, tvoja sam i Ivanina majka. Ja nisam glup i lud!", vikao je Ša.

foto: Printscreen

Maratonski sukob se nastavio, a većina zadrugara je kudila Taru i Ša zbog reči upućenih Nadici.

"Ja mu neću biti razlog što će biti grebanja kapije. Tara nije uvreda kada joj kažem da je kretenka, jer joj to stalno kažem i svima to pričam. Ja gledam njih dvoje da bi videla neko pokajanje, i da Tara Simov ustane i kaže da se izvinjava, a ona to nije uradila. Ja sam svedok ovoga klipa gde se oni cerekaju na jedan najružniji način. Ja sam Ša rekla da sam majka koja će ga zagrliti, ali i da sam Ivanina majka. Ona je dobila status devojke koja je poletela ali će se razlupati", pričala je Nadica.

