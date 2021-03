TARU I ŠA NEĆU PODRŽATI NIKADA: Lepi Mića osudio kontroverzni par! Otkrio sve njihove planove, Simova želi BRAK! (VIDEO)

Lepi Mića osvrnuo se na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

Stariji rijaliti igrač tvrdi da oni pokušavaju da operu svoj odnos preko Kijine majke.

"Oni pokušavaju da sve svale na Nadicu i da se operu. Nadici sam samo rekao da treba da se oglasi, zbog svoje ćerke, to je njena dužnost! Ona treba to da kaže. Meni je samo žao Ivane, ona je u svim pričama nedužna, ljudi ne treba da je pominju. Nenad i Tara su napravili svoj izbor. Ja sada vidim Taru koja spominje bivše veze, nameće Nenadu ljubomoru", rekao je Mića, pa dodao:

foto: Printscreen

"Ne znam čemu sada sve to, čovek je zbog nje ostavio ženu? Ja sma njemu rekao da to poštuje, jer je to velika žrtva, koliko god to bilo nemoralno. Ako ste to srušili, ne ruši ono zbog čega si srušio brak. Tara je dete, već planira brak, ona je dete zaneseno nekim stvarima. Tara u suštini nije loša, ali je neiživljena, i tu cela priča gubi smisao! Ona Nenada ne treba da pravi ljubomornim. Njima nek je srećno, ali ja tu priču neću podržati nikada!"

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir