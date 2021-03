PET MUŠKARACA IZ TVOJE PORODICE ME TUKLO, ZVALA SAM POLICIJU: Isplivali NOVI DETALJI višegodišnjeg sukoba Miljane Kulić i Mišela!

Miljana Kulić i Mišel Gvozdenović otkopali su ratne sekire i nastavili svoju svađu:

foto: Printscreen/Pink

- Zašto je došla u krevet? Dala si sebi za pravo da teraš inat i dođeš u moj krevet jer ne voliš ovu devojku (Anu). Teraš inat - rekao je Mišel.

- Lepo sam rekla i zamolila ga da budem pored Kristijana, on želi konflikt. On želi svađu sa mnom. Koliko si bezobrazan, ja sam pokazala svoju veličinu. Nikad te nisam prijavila, a vi ste mene tukli, a onda zvali policiju - govorila je Miljana.

- Tera mi inat jer sam otišao u hotel sa Anom, zato je dala sebi za pravo da tera inat. Ja sam imao ovde u spavaćoj sobi krevet, ona je stavila sliku tu, posle je uzela i moj krevet, ja sam otišao u pab da nađem utočište - nastavio je pevač.

- Tukli ste me, pa zvali policiju, ja sam pobegla od straha. Da, tukao si me, pet, šest muškaraca iz tvoje porodice su me tukli, šutirali me, a ja sam se tako ponašala iz tvog bezobrazluka. Sa Darkom i Dušanom sam izgladila odnose jer su normalni ljudi, a ti si me maltretirao - pričala je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Nisi nam davala mira, nisi nam davala mira, imala si ljude koji ti jave, koje si plaćala, daš malo keša i zovu te kad dođem u Čačak - rekao je Mišel.

- Nikada nikog nisam plaćala, znala sam otprilike kad dolaziš. I nisam te maltretirala, prolazila sam pored tvoje kuće, kao što prolaze automobili. Sve ćemo videti na poligrafu - dodala je Miljana.

- U policiji ne postoji da sam ja nju tukao - govorio je pevač.

- Nisam ga prijavljivala, jer sam se plašila da će policija zvati moje roditelje - istakla je Kulićeva.

- Pričaj šta si radila Zokiju fotografu. Pričaj šta si radila meni i ljudima u Čačku, Zokiju fotografu i ostalima - govorio je Mišel.

- Sve ću da pričam, kako me je Hana pesnicom u nos, Dušan šutirao, tvoja braća... Sve ćemo videti na poligrafu, tvoja majka me je tukla i tvoja porodica. Sve ćemo videti na poligrafu, nećeš nigde moći da pevaš - rekla je Miljana.

- Prvi koncert imaću u Nišu, platiću binu da pevam - dodao je pevač.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:07 KIJA KOCKAR SVAKI DAN IMA NOVU FRIZURU, A OVA JOJ STOJI TOP: Napravila promenu koju joj je Kaća Živković odmah komentarisala!

Kurir