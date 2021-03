MOJA BIVŠA SUPRUGA JE ODLIČNA U SVEMU, ALI SE NE KAJEM ŠTO SAM SA TAROM: Ša priznao kako se oseća zbog rijaliti AFERE sa SIMOVOM

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov izazvali su veliku pometnju kada su započeli vezu, pre svega zbog toga što je reper oženjen.

Oni su otkrili kako se osećaju.

"Ostavljam jedan brak iza sebe. Svaki dan pomislim na suprugu i na sve što se desilo, to me jede. I te kako se plašim i živim u nekom strahu. Plašim se osude komšija, okruženja. Ona ne zaslužuje nijedne sekunde da je povredim, videćemo kad dođe trenutak da se sretnemo, plašim se toga", rekao je Ša, pa dodao da neće ostaviti Taru, osim ako ona to ne odluči:

"Suviše je rano da pričam o tome da bih nekog oženio, ušao sam u vezu sa osobom koja je mlađa od mene 20 godina. Ko zna, možda će njoj dunuti kroz koji mesec, poznavajući takve osobe i sebe, pa šta, idemo dalje, nisam neko ko će da kleči i moli za oproštaj. Moja bivša supruga je odlučna u svemu, pa šta god da kaže, to je to. Teško mi je da kažem da je bivša. Sa Tarom su emocije, ne kajem se što sam sa njom."

S druge strane, Tara smatra da je njena majka podržava, te je istakla da je sada najsrećnija, ali i da ne treba da se meša u Nenadov odnos sa Ivanom.

"Znam da mama podržava, osećam da je uz mene. Jedino da ja napravim ozbiljnu grešku da me ostavi on, ja ne bih nikad njega ostavila. Njegove reakcije se bojim, a ovo mi je najlepša ljubav u životu koju sam doživela. Mislim da je to njihova stvar (Ivanina i Nenadova) i da ja tu ne treba da se petljam šta će i kako će", rekla je ona za emisiju "Premijera - Vikend Specijal".

