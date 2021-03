TARA ME KUPILA, BIO SAM U ŠOKU OD ODUŠEVLJENJA: Ša pred svima pokazao emocije prema Simovoj, ali im se cimerka umešala u ODNOS!

Tara Simov progovorila je o odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

Rijaliti učesnica otkrila je šta joj je glavni problem u vezi, a koje su lepe strane.

"Moj i Nenadov odnos se sveo na to da imamo sada poverenja, i rekao mi je da sam se promenila i ostale su te neke sitne zamerke, ali to ne smatram kao veliki problem. Nepravedno mi je zamerio moj odnos sa Stefanom i ono oko Frana. A ono za sinoć, pidžama parti, jer njemu neke devojke ne prijaju i ne smatra ih kao dobrim devojkama. Ja nikome nisam prećutala ništa, u početku jesam jer sam se plašila da ne kažu nešto za Nenada, ali sada je drugačije", rekla je Tara.

"Što se tiče sinoć, ja sam molila Paulu da bežimo zajedno, on mi je rekao da se raspadao dok me nije video. Onda sam se požalila Sandri, ali mi je rekla da nismo došle da pričamo o muškarcima, i trudila sam se da bude tako! Bila sam napeta, ali sam na kraju đuskala, a jedino tverkovanje može da mi zameri", dodala je Tara.

"Ja ne mogu da opišem trenutak kada sam je video da dolazi, bio sam u šoku od oduševljenja i to je bilo iskreno i tu me je baš, baš kupila i pokazala mi je sve, jer sam malo sumnjao zbog svega", rekao je Nenad.

"To što joj nešto malo prebacim, to je samo da joj ne bi dao sve, i da lagano plovimo i da upije šta je okej, a šta nije. U rekordnom roku, ona nema loše strane, i nadam se da ćemo sve da izguramo lepo!", dodao je Ša.

"Ja imam neke svoje demone i neki nedostatak samopouzdanja, ali ljudi meni odlaze iz života i povređuju me i malo mi treba da mi se u glavi sve pomuti. Ja sam mislila da sam ja njemu sprdnja, i da će me ostaviti, i to je bila moja lična trauma zbog čega sam ja bila problem, ja sam znala da se mi volimo, ali je trebao samo da bude konkretan, kako bih ja smirila moje demončiće!", rekla je Tara.

Kasnije je Nenad čuo kako je Paula Hublin pričala da je Tara bila srećnija sa Milanom Jankovićem Čorbom, pa je odlučio da joj zabrani razgovaranje sa Paulom. Tara se naljutila i istakla da niko ne može da utiče na nju, dok je Nenad sve vreme bio nervozan.

