ŠA PROZVAO SANJU DA JE PROSTITUTKA, A SAD SVE OBJASNIO: Hteo sam da kažem da je slobodnija devojka, neću da se Tara druži sa njom

Nenad Aleksić Ša rekao je Tari Simov kako ne treba da se druži sa Sanjom Stanković, a sada je objasnio zbog čega.

"Zbog čega si drugarici Sanji rekao da je 'k*rva raspala'?", pitao je voditelj.

"To je više bilo u svađi, takav sam kad se iznerviram, ne biram reči. Naglas izgovarati neke reči, poput "beba", to je me jako iznerviralo, bežao sam i nisam mogao da podnesem pritisak... Skupljam sve detalje u sebi i onda sve kažem u svađi. Sanja je slobodnija, voli da se oblači tako, flertuje sa momcima, zeza se, izlazi. Skup devojaka koje su slobodnije i moja devojka među njima... Od trenutka kada Tara uđe u vezu, ide normalno i to je to, prošlost me ne zanima, to ostavlja iza sebe. Tako isto momak može da bude s kim hoće dok ne uđe u vezu", istakao je Ša.

"Nenad se kleo u naše prijateljstvo, a s druge strane sam čula da me nikad nije smatrao prijateljem. Posumnjala sam da nema lepo mišljenje, a koflikt je izbio iz razloga što me ponizio kako sam među 'veselim devojkama', a to je oglas za 'hotlajn', osetila sam se uvređeno. Meni je smešna bila svađa jer koja god da je u pitanju, on udara na moral, ne bih se osetila uvređeno da to nije od strane njega. I te kako sam mu bila prijatelj i verovala mu, uvek sam mu izlazila u susret, ali postoji pozadina svega toga. Nikad nisam htela da razdvojim Taru i Ša, nisam se petljala u njihovu vezu. Upozorila sam ga da mu Tara pakuje priču iza leđa, ali ispostavilo se da je Nenad pogubljen. On ne zna šta radi, od njega se sve ovde može očekvati", istakla je Sanja.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir