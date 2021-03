SVE GA JE STIGLO! JANJUŠ ZAPLAKAO U EMISIJI UŽIVO! Slomio se ispred svih, nije mogao da IZDRŽI: Volim je, ali NEMA REŠENJA! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš zaplakao je u emisiji uživo, a onda brutalno iskreno govorio o bivšoj ljubavi - Maji Marinković.

- Konačno si priznao istinu, tvoje suze su bile najiskrenije danas - glasilo je pitanje.

- Nije mi lako, ništa mi nije lako - rekao je Janjuš.

- Ja sam bio u kazinu kada je on meni rekao onako tiho do srca, videlo se tada da je pun emocija, rekao mi je da se pomirio sa Majom - rekao je Kristijan.

- Danas si pustio pravu mušku suzu, čega ti je žao? - upitao je Milan.

- Meni nije lako, ja sam uništio brak zbog nje, a bilo je svakakvih scena. Nisam mogao da kontrolišem te stvari i prošle i ovo godine. Bilo je tu milion stvari koje nisu mogle da se sakriju. Dobro je meni bilo ova tri meseca, ali sam imao u glavi šta ko priča, kao da sam idiot koji je sebi upropastio život. Ja sam sto puta rekao da sam nju zavoleo, ali ne mogu da se pomirim sa nekim stvarima. Ja sam bio ironičan kada sam rekao izvini za sve što sam uradio. Plakao sam što sam nekoga voleo toliko, a sve se to dešavalo, dešavalo se sve ispred mene, da sam doživeo neke stvari sa 35, 36 godina. Ja ne mogu da glumim niti da krijem neke stvari, Milane ti znaš - pričao je Janjuš.

foto: Printscreen7Zadruga

- Ne može protiv sebe, on je plakao što je voli - rekao je Đedović.

- Ja sam plakao jer sam izgubio nešto što sam najviše voleo, zbog čega, zbog osobe koja je radila brutalne stvari, ja sam se razveo zbog nekih stvari, a onda sam gledao to ispred sebe a dva dana pre toga me je grebala. Ja ne mogu da se pomirim sa tim, ja nju nikada nisam napadao iako je pravila velika s*anja. Ja sam znao da nju volim na neki poseban način. Moraće ovo da se reši, ovo nije lako ovde. Strah me je mnogih stvari, ona nikada neće shvatiti, a mene je mnogo toga danas stiglo - dodao je Janjuš.

- Sve je to uticalo na njega, i Čorba i sve to, on mora da se izvini - uskočio je Kristijan.

- Nije ni to toliko bitno, ali nije mi lako, ja ne mogu da vratim vreme, nemam želudac za to - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

