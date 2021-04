PONIZIO JE PRED MILIONIMA! Janjuš u emisiji uživo priznao da mu se Ana Korać svidela više od Maje: Marinkovićeva MENJALA BOJE!

Nakon takmičenja Maje Marinković i Aleksandre Nikolić koja ga bolje poznaje, rezultat je bio nerešen. Te je Janjuš kao ključno pitanje za pobedu pitao zadrugarke: ''Koja devojka mi se u Zadruzi do sada najviše svidela?''.

- Ja - odgovorila je Maja samouvereno.

- Ana Korać - demantovao ju je Janjuš i izazvao burne reakcije u studiju.

Maja se nakon ovog poniženja pravdala, i raskrinkala ovu izjavu:

- Malopre smo se posvađali na pauzi, zato je ovo namerno rekao, jer se istripovao da sam rekla nešto što je pogrešno čuo - dodala je Maja, koja je gorela od besa zbog onoga što joj je Janjuš priredio.

Maja Marinković, Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš govorili su o svojim odnosima.

Aleks je otkrila da ne komunicira sa Janjušem zbog Maje:

- Nemamo komunikaciju jer Maji to smeta.

Janjuš je otkrio da ne može da pređe preko Majine veze sa Milanom Jankovićem Čorbom:

- Rekao sam da su se rodile simpatije iz druženja sa Aleks, u tom druženju smo pokušali da krenemo dalje. Nisam izgubio emocije prema Maji. Prešao sam Maji preko svega, smeta mi to, teško je to svariti, ozbiljne su stvari. Ako budem mogao da pređem dobro, ako ne teško. Čorba me ne zanima, on me ne interesuje, Maja je pravila sr*nja.

Maja je branila svoju i Janjuševu ljubav:

- Ja sam našla drugog dečka, nije bio čist inat, pokušala sam tako da prebolim Janjuša tako. Meni je zasmetao Janjušev i njen odnos, on mi je dao šansu. Nas veže prevelika emocija. Trudiću se da ne pravim greške, znam da me on voli - rekla je Maja.

