ONA JE SPREMNA NA SVE, PRAVI ŽRTVU OD SEBE! Maja progovorila o osećanjima nakon SKANDALA sa Aleksandrom i Janjušem, otvorila dušu!

Maja Marinković otvorila je dušu Drvetu mudrosti o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Ona se na samom početku dotakla i Aleksandre Nikolić, sa kojom je Janjuš poslednjih meseci bio blizak.

- Mislim da se sa njom igra, a ona me je lagala i nije ispala fer prema meni. Ne može da radi ona neke stvari ako on ne dozvoljava, tako da mislim da on priča jednu priču, a onda kaže da joj nije davao lažnu priču. Mislim da mu odgovara ova situacija, ispada frajer sa dve devojke. Ako se pomirio sa mnom, ne treba da radi ove stvari - pričala je Maja.

- Nisam načisto sigurna šta se dešavalo tamo, ali ako je bio to zadatak i želja, mogao je da odradi to na kulturniji način, a ne da leži i grli se sa njom. I sinoć mi je pokazao tetovažu Krune, bori se sam sa sobom, da li mi tera inat, ne znam. Nije lepo, a mislim da je ona spremna na sve da bi bila u celoj toj priči, i njoj odgovara - nastavila je Marinkovićeva.

- Da li si razgovarala sa Aleksandrom? Misliš da ima osvetničkh namera?

- Jesam, najveselija sam bila na Rajskom ostrvu. Popričala sam, lagala me je, glumi žrtvu, ali mislim da sam ja preterala u tom ponašanju. Mislim da je folirant. Ona nema lepo mišljenje o meni ni ja o njoj. Ima podle namere, a ja uradim kako osetim u trenutku. Ona je spremna na sve, smireno ali pravi žrtvu od sebe, ne pije to vodu. Neiskrena je - nastavila je Maja.

- Videla sam da je Janjuš gasira, što ga nije izabrala za omiljenog. Mislim da će se družiti. Sama je znala u šta ulazi, ona je takva, ona ne bira, bitno je da se stvari vrte oko nje. Videćemo šta će se dešavati dalje - rekla je Maja.

- Ko je na njegovoj i na tvojoj strani? Aleksandra ima neke svoje prijatelje?

- Đedović je nekako uz mene, i realan je, većina je na mojoj strani. Ana Bulatović je moja drugarica, a i većina vidi o čemu se tu radi, samo ne želi da mu se zamera. Aleksandri je Mića pravi prijatelj, a ona sama sebi nije pravi prijatelj, nelojalna je dosta. Igra igru ovde, nije ispravna - odgovorila je Maja.

