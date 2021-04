JA SAM KRIVA, PRVA SAM JE ZALEPILA U FACU: Maja priznala zbog čega ju je Aleks ODALAMILA, ali i da se pomirila sa JANJUŠEM! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš je izašao na vazduh nakon razgovora sa Majom Marinković pa je savio glavu i zaplakao.

Maja je ubrzo došla, a kad je videla da je u suzama, odmah je prišla da ga zagrli i poljubi.

"Poludeću od tebe. Kako da sad budem normalan? Kakav smo cirkus napravili od života", pričao je Janjuš.

Maja Marinković je kasnije sedela za stolom, pa je otkrila zadrugarima kakvo je stanje sa Janjušem i njom, a oni su bili radoznali da čuju da li su se pomirili.

foto: Printscreen

"Ja sam kriva, prva sam je zalepila u facu, ali ja njega volim", rekla je Maja. Maja je otišla i do Marka Đedovića, pa mu ispričala kako se oseća povodom aktuelne situacije, a zatim se pridružila i Janjušu u krevetu.

foto: Printscreen

"Pomirili smo se. To mi se skupljalo, ja sam nju provocirala, ali ona se mešala. Rekao mi je da više reč neće progovoriti sa njom", pričala je Maja.

Aleksandra Nikolić je još uvek bila pod utiskom sukoba sa Majom Marinković, pa se požalila i Kristijanu Goluboviću.

"Jesi me ti sklonio? Kao onesvestila se, a ona me grizla sve vreme, nije htela da me pusti. Ja sam trpela. Šta mi nije rekla, ja ćutim, kuliram, ne mogu više. Prva me zalepila, srušila me", pričala je Aleks.

"Neću da budem pi*ka, da dozvolim da me neko maltretira ovde", nastavila je Aleksandra.

Kurir.rs/K.Đ.