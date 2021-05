NISMO BILI INTIMNI, NIJE BILO HEMIJE I KAO DA SMO IMALI 60 GODINA: Ša izneo celu istinu o braku sa Ivanom, ovo je njegova ISPOVEST

Nenad Aleksić Ša otvorio dušu je o odnosu sa još uvek zakonitom suprugom Ivanom Aleksić, koju je javno prevario sa Tarom Simov, te se dotakao mnogih privatnih stvari o kojima dosad nije pričao.

Reper je pre svega otkrio da su njih dvoje želeli da imaju dete.

foto: ATA Images

"Pokušavali smo i radili na tome da imamo dete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. I evo sad kad pričam sve, moram da kažem da mi je Ivana u jednom trenutku rekla: "Možda mi još nismo ni spremi za dete". Svodilo se naše vreme na to da ja sedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Al' kad kažem spavamo - spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna. Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo. Nema ništa, samo spavamo. Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Razmišljao sam stalno o tome da zaradim pare i putovao sam i radio. Ona je finansijski doprinosila u braku. Radila je dosta u salonu. Sve ređe i ređe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto", kazao je Ša.

foto: Printscreen

"Nije bila u fazonu da stalno imamo odnose. Ali manjkalo mi je to i smetalo. Posvađamo se mi oko toga, ali sam joj milion puta rekao da mi fali. Nas dvoje smo ovako funkcionisali super, ali taj odnos... Postali smo kao drugari koji se gotive. Ali, to nije to, taj odnos, nije hemija. Živeli smo kao osobe koje imaju 60 godina i ugušili smo jedno drugo. Imali smo često rasprave i svađe oko sitnica. Ja sam ovde malo više lagao, nisam hteo da iznosim ništa. Možda bi me ljudi shvatili da sam pričao ranije, ali nisam hteo da je blatim", dodao je reper u rijalitiju, pa spomenuo njenu bliskost sa Vladimirom Tomovićem.

"Ovo što radi sa Vladimirom je jadno. Daje mi za pravo da sumnjam da je kroz brak želela da bude nešto što nije. Možda je gušila svoju prirodu. Izražavam sumnju da je bila nešto drugo", zaključio je on.

Kurir.rs/K.Đ.