IDE TAKI ŽIV U GROB! Nakon ŽESTOKOG SUKOBA Maje i Janjuša, njen otac pozirao pored SPOMENIKA, pa se oglasio: PRI KRAJU SAM ŽIVACA!

Situacija u Zadruzi se danima ne smiruje. Uvek aktuelan dvojac Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš svojim turbulentnim ljubavnim odnosom ne prestaju da nerviraju svoje porodice i intrigiraju javnost.

Radomir Taki Marinković je danas na svom Instagramu objavio sliku sa misterioznom grobnicom, a sada je otkrio o čemu se radi:

- Nikako se ne osećam zbog situacije u rijalitiju. Ne znam stvarno kako da sprečim njihovu svađu, to više ne vodi ničemu. Sve je to rijaliti, ja to shvatam, ali on je stvarno jedan mazohista, kao da nema žensko kod kuće. On je jedan propalica koji je prokockao sve i sad ne sme dete ni da pogleda, ne sme ništa ni da obuče, on nju ima da dotera do sloma živaca. Ne znam više kako da se ponašam, ni da li da psujem ni da li da vređam. Ja sam stvarno kulturan i lepo se ponašam, ali sam pri kraju živaca, sad sam išao da naručim sebi spomenik - priča Taki i dodaje:

- Sestra mi je umrla pre godinu dana, pa sam zakupio porodičnu grobnicu. Zakupio sam i za mene i za nju, jer će dete pre vremena da me otera u grob. Ide Taki živ u grob, tako će biti! - zaključio je Taki.

