DRAMA U DVORIŠTU! SANDRA I ŠA U KLINČU! Pevačica mu očitala bukvicu zbog ponašanja u VEZI, pa se obratila svom DEČKU! (VIDEO)

Sandra Rešić i Nenad Aleksić Ša su imali polemiku o psovkama u rijalitiju. Sandra nije mogla da veruje kakve sve stvari izgovaraju ljudi dragim ljudima i nije razumela kako je Ša prelazio preko nekih stvari ili izgovorao voljenoj osobi.

- Vama je pravdanje vaših ljubavi... - govorila je Sandra.

- A tebi je ljubav ono Titanik. Šta, nema u ljubavi svađe? - pitao je Ša.

- Ja sam se svađala najstrašnije, ali nikad osobi nisam rekla: "Ološu raspali" - dodala je Rešićeva.

- Ali to su gluposti, preći ću preko toga 500 puta. Meni je to ništa, mene ne može da poremeti - pričao je on.

- Imaj ti svoju realnost, ja ću svoju. Evo sada ću da kažem, Miroslave Iliću (Sandrin dečko), oglasi se sad, reci da li si mi rekao "K*rvo raspala" nekad. Najstrašnije za pet godina si mi rekao: "J*bi se" - govorila je Sandra.

- Baš bih voleo da vidim Sandru Rešić kako se ponaša u vezi. Sandra, veze ovde, svađe... Podgrejano puta pet, ne bi ti bilo dobro - govorio je ša.

- Zamisli da mi Mića razruši vezu... Da, crni sto je najveći problem Tare i Ša - bila je ironična Sandra.

Kurir.rs/M.M.

