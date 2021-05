ŠA NE MOŽE DA DOĐE SEBI, PUKLE GA EMOCIJE ZBOG JAVNOG RASKIDA! Reperu nedostaje Tara, KAJE se što je stavio TAČKU na njihov odnos!

Nenad Aleksić Ša priznao je zašto su ga pukle emocije i koliko mu je krivo zbog javnog raskida.

- U kojoj si fazi, šta ti se desilo? Kako si se vratio u onog lika koji je zaljubljen u Taru?

- Ta konstantna pitanja, Tara, Stefan, i znaš kad ti pukne film, i puko sam samo. Rekao sam šta sam rekao - rekao je Ša.

- Ne mislim da stavljam tačku, smorio sam se tad kad sam to rekao, i dalje je volim i nedostaje mi. Danas ne mogu da se sastavim. Na silu se trudim danima - nastavio je Ša.

- Je l' moguće da si tako lako prebacio da pričaš loše o Ivani, a već par nedelja ti se postavlja pitanje, kako je moguće da tako kad je pitanje za Taru, nalaziš opravdanje? - pitala je Sandra.

-- Ali ti kad si rekao da stavljaš tačku, izlgedao si bolje sam po sebi, leteo si po kući. Šta ćeš ako stigne pitanje koje nije hipotetički? - rekao je Stefan.

- Znate zašto, ubilo me kad je otišla, a znao sam da će da ide. Nisam očekivao da će sve da se sruči na mene, i nedeljama unazad stalno bombardovanje pitanjima. Videću kad izađem, to što sam rekao, ubilo me, slomilo me. Ja se kajem što sam to izgovorio, i zato sam sa Minom otišao danas, ona me saslušala. Ako sam majmun i magarac, videću kad izađem napolje - rekao je Ša.

- Šta vam se desilo u životu da mrzite mlade ljude, mešate im se u veze, da li je to neka lična frustracija i da li Vam je toliku bol neko naneo? - pitao je Ša Nadicu.

- Jedino to što imam iskustva i znam da pročitam ljude. Nije ništa emotivno, još sam ja i suzdržana. Ne volim u ničiju intimu da ulazim - rekla je Nadica.

