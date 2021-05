ŠA SE POKAJAO ZBOG RASKIDA, CEPA SE NA KOMADE! Tara Simov sve videla, pa mu poručila: Sad je kasno, žao mi je! (FOTO, VIDEO)

Mina Vrbaški i Nenad Aleksić Ša otišli su sa strane, a on se rasuo u komade i priznao joj šta ga muči u vezi Tare Simov.

"Boli me uvo za taj poziv, i dok smo se mi muvali, ja sam slao poruke Ivani da to nije tako. Ali je to bilo pre naše veze", plakao je Ša.

"Ja želim nju, volim je svim srcem. Iz besa sam rekao ono što sam rekao, ne znam šta da mislim. I nema šta, moji moraju da prihvate", nastavljao je reper.

S druge strane, Simova je imala jasnu poruku koju je objavila na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

"Svako bira šta će da svira, tako da je to to. Sad je kasno, žao mi je", napisala je Simova na Instagramu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.