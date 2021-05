ZNALA SAM DA KRISTIJANOV BRAK NE FUNKCIONIŠE: Ivana Šašić srećna što je pobegla na vreme iz RIJALITIJA i iznela TAJNE! KURIR TV

Ivana Šašić, pevačica i bivša rijaliti učesnica otkrila je za Kurir kako se oseća nakon što je izašla iz "Zadruge".

Pevačica kaže da jedva čeka nastupe, a onda je priznala i šta zna o učesnicima koji su u prvom planu već duže vreme.

"Vakcinisala sam se, sad čekam nastupe", kaže Ivana za Kurir i dodaje:

"Hvala Bogu pobegla sam iz Zadruge na vreme. Ja sam znala da brak između Kristijana i Ivane ne funkcioniše već duže vreme i da imaju problema u braku i da to neće opstati. Nije bilo na meni da to iznosim i komentarisem. Za razliku od Ša, Kristijan bar nije pljuvao svoju ženu, nije rekao ni jednu ružnu reč za nju. On je meni tamo i dalje najrealniji."

