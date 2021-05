PRIZNALA JE DA VOLI MENSURA, POKUŠAVA DA MI SE OSVETI Maja obelodanila Janjuševu i Mininu TAJNU i otkrila da nju gleda kao PRETNJU

Nakon što je Maja Marinković izašla iz zatvora, otkrila je da voli Mensura Ajdarpašića, pa obelodanila Janjuševu i Mininu tajnu.

- Više me je sramota da pričam o svemu što se dešava, čula sam šta mi je otac rekao, oboje nismo pribrani. Svađe su sve gore i gore. Ja ga volim i slažem se da su moje reakcije loše, ali mislim da nije korektan, nije me ispoštovao ni za rođendan. Mislim da se nije lepo poneo, jer znam da me negde voli, ali je rekao da mu žena neće dati da vidi dete i da možda iz tog razloga neke stvari ne sme da radi. Pokušava da se opere sad pred kraj - objasnila je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mina mi je rekla da ga ignorišem, mislim da nema dobre namere, ona mi nikad nije bila čista. Juče mi je rekla da i dalje voli Mensura, a ja sam imala sa njim ono što sam imala, možda želi da mi se sveti sad sa Janjušem, uopšte joj ne verujem. Tako je i sa Čorbom odmah legla posle mene. Ja ne znam da li je ona imala nešto sa Janjušem, meni se Mensur svideo, imala sam neke izlete, tada sam imala najgore svađe sa Janjušem, želela sam da radim šta mi se radi. Ne smeta mi da priča sa njom, ali da se grli i ljubi, to mi je malo čudno. Možda želi i nekog od nas dvoje da diskvalifikuje, kod nje se nikad ne zna, ipak ona zna do kakvih scena može da dođe, pa to radi. Janjuš je neko ko ima tu crtu da odmeri žensko, žene to primete, a on meni zameri kad Filip dođe da me zagrli ili kad se pogledam sa Čorbom. On meni uvek nabija na nos, i Čorbu i Mensura. Nisam ja njega u vezi varala, to se sve dešavalo kad smo mi završili - komentarisala je Maja.

- Zahvaljujem se svom tati za kupaći, Janjuš mi danas nije zamerio to. Nas dvoje smo dosta prošli zajedno, stvarno ga mnogo volim, ali mislim da i ne želi da se nešto potrudi oko nas. Naravno da bi moj otac podržao neke stvari ako vidi da sam srećna, a ne samo tuče, vriska... Volela bih da mogu da se sklonim iz te cele priče. I pre neki dan mi je rekao da sam otišla da se trtim na bazenu zbog Čorbe. On je staromodan, možda ne može da se nosi sa mnom kao devojkom. Svi bi voleli da kod kuće imaju zakopčanu ženu kod kuće, a da gledaju sa strane - ponosila se Maja, pa pokazala svoj novi kupaći.

Kurir.rs/M.M.

