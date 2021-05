MAJU SAM VODIO KOD PSIHOLOGA, DOBILA JE TERAPIJU KOJU NE PIJE! Janjuš otkrio ŠOK detalje: Nije mi dala da sredim odnos sa ŽENOM!

Nakon najnovijeg skandala sa Majom Marinković, Marko Janjušević Janjuš otkrio je da je Maju vodio kod psihologa.

- Nemam više snage, ne mogu više da izdržim, gađa me gde me najviše boli, ne mogu jedan dan da se maknem. Sve namerno radi, na kvarno, provocira me. Ne znam ko bi više izdržao ovo! Ovo je ništa šta sam napolju doživljavao, mogao sam na robiju otići zbog nje. Sve mi se smučilo. Ako odlučim da spavam sam i da se sklonim, neka me ostavi. Ne, ona dođe, skoči mi na glavu i grebe me. Onda kad sam se zakleo, pet sati me moli da je poljubim, udara me, popustim i onda me duša boli. Tu nema sreće. Ona je patološki lažov, sve laže, spominje mi bivšu suprugu, svaki put, i dete, da neću zaraditi za nju, zna da voli da jede suši, pa mi kaže da neću imati ni za suši - žalio se Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam znao da je manipulator, sve me je slagala kad je ušla, grebe me bez i jednog razloga. Ona mene uhvati i nema spavanja dok se nešto ne desi, pa govori da sam je iskoristio. 97% je tako, ona ne razmišlja o nekim mojim drugim stvarima. Ja sam je vodio kod psihologa, da joj terapiju, ona neće da pije. Menjao sam stanove, ona me nađe. Pet puta mi je uletela kroz prozor, uništi mi sve stvari. Nije mi davala da sredim odnos sa ženom, zvala ju je svakodnevno. Ona je samo opsednuta, tu ljubavi nema. Zgadio mi se odnos, smučio skroz. Ja nisam razmišljao o njoj kad smo se odvojili na tri dana. Ubija me to što će moja Kruna ići u školu, bio sam jedan od najzanimljivijih likova. Ja sam top kad sam bez nje (Maje) - govorio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

