SANJINA MAJKA SE OGLASILA! Branka van sebe, evo kako je reagovala kada je UŽIVO U PROGRAMU saznala da li joj je ćerka TRUDNA!

Sanja Stanković ove noći ponovila je test na trudnoću. Ona već danima sumnja da je u blagoslovenom stanju, na šta ukazuju brojni simptomi. Podsetimo, ona je svojevremeno imala nezaštićeni odnos sa Filipom Carem, koji je takođe bio van sebe kada je saznao da postoji mogućnost da Sanja nosi njegovo dete.

Najburnije je reagovala Sanjina majka Branka, koja je ćerki u telefonskom pozivu očitala bukvicu i svima stavila do znanja da za Filipa neće ni da čuje. Sanja je večeras ponovila test, koji se ispostavio kao negativan, a sada se oglasila i Branka:

- Ja sam vam i prošli put rekla da ja ne verujem da je Sanja trudna. Naravno da se radujem! Nije ni mesto, ni vreme ni osoba... Niti mesto gde bi mogla da se planira porodica i zajednički život. Iskreno, da je trudna, samo bi ispaštalo to dete zbog gluposti dvoje nepromišljenih mladih... - u dahu priča Branka i dodaje:

- Iskreno, radujem se što Sanja nije trudna! Nadam se da će se sada ta farsa smiriti, da će stati to vređanje i sve ostalo, da će doći do kraja Zadruge u nekom drugom svetlu. Nama je ovo predstavljalo veliku agoniju i stres, drago mi je što to je gotovo - poručila je Branka.

