CRKLA BIH KAD BI BIO DISKVALIFIKOVAN! Maja ne može da dođe sebi otkako joj je Janjuš saopštio da NAPUŠTA ZADRUGU!

Sanja Stanković je došla do sobe za rehabilitaciju da poseti svoju drugaricu Maju Marinković, a ona je primetila da je Sanja utučena.

- Šta je sa tobom? - pitala je Maja.

- Filip... Sve je bilo super do danas, juče je ustao i rekao da ćemo imati bolji odnos nego ikad, onda sam se ja posvađala sa Milicom. Milica ga je prva spomenula, a on je meni zamerio. Ona mu je napunila glavu da sam ja ponovo potegla temu o njihovoj j*bačini... Danas on meni kao da pričamo posle rođendana, ja ulazim u sobu, čujem njega kako komentariše kao kako će da vidi moja mama kakav ćemo odnos da imamo, da ga ništa ne zanima... Rekla sam mu da mi se ne obraća u životu. Ja neću vezu, izbegavam, a on prvi prilazi i sve radi. Sve inicira, a onda on kao preko noći ne može - odgovorila je Sanja.

foto: Printscreen

- Ne znam što - istakla je Maja.

- A tebi je rekao da mu se sviđam - dodala je Stankovićeva.

- Da, da će da sačeka pa će da vidi vremenom... Ne znam, j*bote život... Meni nije dobro uopšte - rekla je Maja

.- Onda ispada da je ovih sedam dana sve radio radi reda i da se folirao. Moja majka je bila u pravu za sve, ne za pretnje, ali za ostalo - odgovorila je Sanja.

- Ja bih crkla da Janjuš bude diskvalifikovan... To mi nije namera - poručila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:21 ANASTASIJI STIGLA HALJINA ZA ROĐENDAN I BUKET CRVENIH RUŽA! Ražnatovićka spremna da ZABLISTA, ne krije koliko je UZBUĐENA! (VIDEO)