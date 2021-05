VIDIM MARINU KAKO PLAČE, IMAM ČITAV SCENARIO U GLAVI: Milijana se zarozala u suzama zbog Gavrilovića i AFERE! Stiglo je pred kraj

Milijana Bogdanović rasplakala se zbog Ivana Gavrilovića i njegove supruge.

Rijaliti učesnica uplašila se šta će je dočekati kada izađe iz rijalitija.

"Nedostaje mi baka i ide mi se kući. To nema veze sa Ivanom. Loše mi je ceo dan. Retko mi se to dešava. Nikada nisam kukala da idem kući. Plaši me i kraj. Postala sam sama sebi dosadna dok sebi postavljam sva ta pitanja. Muči me šta će biti sa mnom i sa Ivanom kada budemo izašli odavde, gde ćemo da živimo, šta će reći Marina... Vrtim samo te rečenice u krug", rekla je Milijana.

foto: Printscreen/Happy

"Realnost je sve to što je ona rekla. Stiglo ju je sve to. Ne vidim razlog da se brine u vezi mene", rekao je Ivan Gavrilović.

"Razmišljam o svemu jer ne verujem Ivanu. Plakala sam i zbog toga. Mislim o Marini, imam čitav scenario u svojoj glavi. Vidim nju kako plače", rekla je Milijana.

"Ti nisi normalna! Prvo baka, mama i sestra, a sad pričaš o Marini i meni - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ.