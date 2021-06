DOVELA IH DO PUCANJA! Afera HALJINE i dalje trese Zadrugu! Karić i Jovana skočili na reperovu BIVŠU, a ona se obrušila na Takija!

Zadrugari imaju porodični sastanak, a biraju po tri najzlonamernije osobe među njima. Jelena Batos ustala je za crnim stolom i održala govor.

- Postoji razlog zašto sam ovo sve čekala da kažem posle nominacija. Ljudi koji su stali na moju stranu su mi verovali i shvatili poverovali moju stranu priče. Ja sam osetila na svojoj koži, kada se potegla ta priča o rođendanu, Ermina i ja smo sedele napolju, ona mi je rekla da ću biti carica ako uđem u petu sezonu, da će mi biti podrška, ja sam joj rekla da ako mi bude podrška, da me ne sečakju samo tri stvari. Ja sam onda, naravno da neće biti ceo klip pušten, naravno, pusti se tako i digunu se ljudi koji tako misle i koji ne misli. Ermina se nije digla to veče - rekla je Jelena.

- Ma, ko se nije digao? Ja sam ustala ovde, drala se! Ja sam se sa Karićem posvađala, ali sam skočila i rekla da to nije istina i posvađala sam se - tvrdila je Ermina.

- Dobro, onda ja to nisam videla, ako je tako, onda izvini Ermina! Treća osoba izgleda Maja kao zlonamerna, ja sam to i rekla ljudima, imala sam jedno mišljenje o Maji, a kada sam došla, moje mišljenje se skroz promenilo. Tvoji postupci prema Janjušu su odvratni, jer ne razmišljaš šta njega čeka napolju, imala sam drugačije mišljenje, ali kada sam sela sa tobom i razgovarala, ti si jako dobra osoba u duši, imaš jako veliko srce, tvoje ponašanje je čisto, ja ga ne pravdam, ali tvoje ponašanje je ponašanje tvog tate, jer te je naučio da sve što zatražiš dobiješ, razmazio te je. Ima dosta primera gde ljudi mogu da budu razmaženi, ovo je tvoja reakcija na sve. Ja ne krivim tebe, nego njega, ali svaki roditelj to želi za svoje dete, nije loše ništa uradio, ali neki roditelji moraju da nauče da neke stvari nisu dobre za njihovu decu - rekla je Jelena.

- Ja se izvinjavam zbog svih svojih reči i žao mi je, nikada u životu nisam videla takve reči. To sam rekla u afektu! Žao mi je! Ali isto tako, ja ne opravdavam kada neko psuje moju porodicu, jer su mi oni na prvom mestu! Taki nikada nije bio za našu vezu, to što ga nije pljuvao u pozivu, ne znači da je za našu vezu! Ali isto tako, ja imam 25 godina, ja znam odlično šta radim, a niko ne može da ospori da je stariji od mene i da ima više iskustva i da u tim situacijama treba da iskontroliše i mene i sebe - izjavila je Maja.

- To što ti psuješ dete, za to nema opravdanje - odbrusio je Mića.

- To za haljinu, ja sam videla svojim očima, ja kada sam došla ovde, bila je žurka, ja sam ti sakrila neseser, da bi se pokrenula ova tema, da bih ja iznela sovje mišljenje. Kao što znate, ovo je psihiloška igra, da bi se pokrenula ova tema. Mene je Ermina upitala da li postoji dokaz da Jovana nosi dokaz vani, meni je nje bilo žao. Ja sam to uradila sa neseserom, ali ta tema se nije potegla. Juče smo se raspravljali, ja sam joj rekla da za sve postoji dokaz i za haljinu! Jovana je ovde donela dve haljine, te dve haljina na TV-u mogu da budu jako slične, zbog nijanse, ima jedna osoba koja je izašla odavde, koja je potvrdila javno kako je ko šta uradio i ko je nosio haljinu, koju je haljinu ona probavala, koju je haljinu nosila i tako dalje! Taj klip je izašao gde ona to nosi, pitanja nisu postavljena bezveze. Ta osoba koja je izašla van, je rekla da je ona nosila baš tu haljinu - rekla je Jelena.

- Pa je l' vidiš ti koja je to mržnja!? Evo, napuši mi se k*rca ta osoba! Ja sam siguran da ona nije nosila tu haljinu! Meni je sinoć Jelena rekla da moram da znam kad da je branim ili kada ne treba, ja sam rekao da je branim, jer mi proradi zaštitnički instikt, jer vidim u drugome da joj ne želi dobro time što komentariše. Ja nisam rekla da ona nije gledala Anđela, da nije nosila, ali i da je probala tu haljinu, ona nije mogla da je usmrdi! I ta je probala i zbog toga, što znam šta se dešava, skočim! - rekao je Karić.

