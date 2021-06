ISPAO JE LJIGAV, SRAMOTA ZA ČOVEKA OD 40 GODINA! Zorica Marković oštro osudila ŠA I TARU: Misle da je narod lud, pogubili su se!

Nekadašnja rijaliti učesnica i pevačica Zorica Marković otkrila je šta misli o celoj situaciji u kojoj su se našli Nenad Aleksić Ša i Tara Simov.

foto: Printscreen

Podsetimo, Nenad je u ovoj sezoni Zadruge javno prevario suprugu Ivanu i uplovio u vezu sa Tarom, koja je nedavno diskvalifikovana.

- Nikad nisam imala lepo mišljenje o tom čoveku, svađali smo se, on je čudna glava. Ispao je loš i ljigav prema svima, ne znam šta je s njim, nije on ni prvi ni poslednji koji je ovo uradio, ali način na koji on sve to radi je meni ljigav, folira i pogubio se, sramota za jednog čoveka od 40 godina – započinje Zorica u svom maniru.

foto: Bojan Tralović, ATA images

- To je čovek koji ima sto lica, dobro su mu ljudi dali nadimak "šarov" i "tobogan", kao stalno hoće da beži, 'ajde bre, taj više voli pare nego 'leba da jede, to je veliki folirant – kaže Markovićeva.

- Misle da je ovaj narod lud, ali oni su se pogubili, to su psihički slabe osobe, ja sam protiv svake vrste prevare, ali opet njihova stvar, osudiće to ko treba da osudi – priča pevačica, pa nastavlja i o Jeleni Batos, koja je ušla kao Nenadova bivša devojka:

- Ova što je navodno ušla da brani Ša, šta će onda da pokaže u svetu "šarova"... Nema ona njega šta da pere od Tare, niko njega nije terao da uradi to što je uradio. Svi mi odgovaramo za svoje postupke, pa i on, a po mom mišljenju posle svega ne može ga oprati ni Dunav, ni Sava. Ta Jelena može da ga use*e još više, sve zavisi da li će biti poslušna ili ne, ali s obzirom da je sva tunjava i njanjava, ponekad i liči na Taru Simov kada zaliže onu kosu, ima ambicije – zaključuje Zorica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:24 ŠTA ĆE REĆI ŠA?! TARA U LUDOM PROVODU: Navukla uski top, istakla zadnjicu, stavila nadogradnju, a pored nje bivša SEKSI zadrugarka