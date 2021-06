KRISTIJAN I ŠA PLJUJU SVOJE SUPRUGE, JANJUŠ TO NIJE RADIO! Miljana Kulić analizirala PRELJUBNIKE i podržala BIVŠE ŽENE! (VIDEO)

Miljana Kulić otvorila je dušu Milici Kemez i dala odgovore na sva goruća pitanja.

foto: Printscreen/Pink

- Bila sam budaletina što sam jurila za muškarcima, što sam se svađala sa mamom, da mi neko govori "Kajne k*rac", kajaću se celog života što sam išla na kiretažu tri puta. Što se bivših tiče, što dalje od mene - rekla je Kulićeva na početku.

foto: Printscreen/Pink

- Koja je razlika između Kristijana, Janjuša i Ša? Svi su uzdizali svoje žene kao poštene, normalne, hvalili... Šta im se desi, pa takve žene ostave i uđu u vezu u rijalitiju, pa od takvih devojaka doživljavaju haos. Gde je tu greška? - pitala je Milica.

foto: Printscreen/Pink

- Ša je zaluđen, samo on veruje u Tarinu ljubav, niko više, samo on misli da će uspeti sa Tarom. Ne znam kako on vidi budućnost sa njom. Prevariš ženu na nacionalnoj televiziji, mislim da su predstavljali odnose kakvi su bili zaista. Onda sada iz slabosti i nemoći nešto pričaju. Kristijan i Ša sada pljuju svoje supruge, Janjuš nikada nije pljuvao po svojoj, ali ju je ponižavao na delima. Podržavam njegovu suprugu što je podnela tu tužbu. ovim ljudima ništa na svetu nije sveto... Deca će traume da nose celog života. Nijednoj majci nije lako da gleda to i objašnjava detetu. Razumem Janjuševu suprugu, on je posle svega opet sa Majom... - govorila je Kulićeva.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:13 Ceca podelila snimak unuka a svi komentarišu snajku Bogdanu