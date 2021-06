NECA ZAIGRAO RIJALITI NAKON ISPADANJA, PA ZA VOĐU POSTAVIO NJEGA! Ovo niko nije očekivao, a evo šta je poručio zadrugarima u PISMU

Nenad Lazić Neca napustio je "Zadrugu" kada je u duelu za ispadanje izgubio od Miljane Kulić, a sada je postavio i novog vođu u Zadruzi.

Neca je napisao pismo zadrugarima u kojem je imenovao novog vođu. Pismo je upravo stiglo u Belu kući i Kristina Spalević je uzela da čita pismo:

- Dragi moji, volim vas sve ali naručito ovo ljude. Boro budi pozitivan, Milice malo više samopuzdanja, Rialda i Kenane budite srećni, Jovana Stefane ne dozvolite da vas gaze,Mišel samo jako, , Čorba ispuni obećanje, Majo reši se klošara i budi srećna, Sandra i dalje si najluđa , no što se tiče vođe to će biti Mišel. mjišel ispoštuj one koje volim najviše, a to proceni sam - glasilo je Necino pismo.

