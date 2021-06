PRVI NECIN INTERVJU NAKON IZLASKA IZ ZADRUGE! Priznao da je njegova porodica pretrpela PAKAO i da su VRŠILI PRITISAK nad njim!

Nenada Lazić Neca je napustio rijaliti program "Zadruga", a sada je u prvom intervjuu po izlasku priznao kako je u pomenutom šou programu lagao da voli muškarce.

Priznao je i da je porodica vršila veliki pritisak nad njim kada je izašao iz Zadruge.

Naime, Neca je rekao da je sve ovo bila njegova rijaliti igra, koja je počela time što je on podlegao pritisku Bore Santane i ukućana, te je rešio da ide linijom manjeg otpora i prizna nešto što, kako kaže, nije istina, jer su ukućani konstantno govorili da je on voli muškarce.

- Nemam ništa protiv gej populacije, ali eto, ja nisam gej, lagao sam. U mom poslednjem pismu, napisao sam da nisam zaljubljen u Boru, da sam ga voleo kao brata. Sad kad sam izašao napolje i kad nisam više u rijalitiju mogu da kažem da je to bila neka moja rijaliti igra - rekao je Lazić i detaljnije objasnio zašto je lagao.

- Kada je Bora Santana ušao u "Zadrugu", on se meni predstavio kao da zna moje roditelje, mog brata, kao da se znaju dugo godina i predstavio mi se kao moj prijatelj. Ja sam u početku bio jako pozitivna ličnost i osoba koja je bila favorizovana i od strane gledalaca i od strane ljudi, pošto je on to video, on je meni u par navrata rekao da želi da pokaže moje pravo lice. Kako želi da mi se osveti. Posle toga on se meni podsmevao, pričao da ličim na geja, da sam zaljubljen u njega. Sve to što sam ja na kraju priznao. Ima jedna scena u garderoberu, za koju ne postoji snimak, a to je situacija gde on ulazi u garderober i govori "Neco, ja tebe volim kao druga najviše na svetu", ja mu kažem, "ali ti to meni ne dokazuješ kao osoba, jer me neprestano grdiš, vređaš, ponižavaš". I onda je on rekao to je zato što ja mislim da si ti gej, mislim da si zaljubljen u mene, ajde priznaj to, a ja kao osoba koja je od početka "Zadruge" imala problema sa tim, uvek se potezala ta tema, ljudi su to pričali unutru da sam gej, na mene je vršen indirektni pritisak i onda sam mu ja ishitreno rekao ja sam gej, da sam zaljubljen u njega. Rekao sam mu "jesam, zaljubljen sam u tebe, ako je to ono što ti želiš da čuješ" i onda se on na to nasmejao, pa sam ja rekao "jesi sad srećan?" i on je rekao da li ti sad govoriš istinu, ja sam mu na to odgovorio "ako ti to smatraš istinom , to je istina" - rekao je Neca i dodao:

- On je posle toga izašao iz sobe i pričao ljudima da sam mu ja priznao da sam gej. Nakon toga su u "Zadruzi" postavljana pitanja na tu temu, a ja nisam znao kako da se izbavim i odlučio sam da plivam tim putem.

Lazić je rekao i da je njegova porodica pretrpela pakao zbog njegovog lažnog priznanja u "Zadruzi".

- Brat i majka su me po izlasku iz rijalitija pitali da li sam gej, odmah su krenuli da vrše pritisak na mene, da li sam ili nisam gej, pošto su zbog te moje izjave doživljavali pakao u gradu i u okolini. Ljudi su pričali da je njihov sin njih obrukao. I ja sam im rekao naravno da nisam, to je bila moja rijaliti igra - rekao je Tik Toker.

