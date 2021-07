TEODORA JE ZAUVEK NAPUSTILA ZADRUGU 4! Grcala u suzama kada je ušla u STUDIO, nije mogla da se SMIRI, a onda spomenula Čorbu!

Teodora Bilanović napustila je Belu kuću i zauzela je 24. mesto. Nju je u studiju dočekala voditeljka i bivši zadrugari Ermina i Neca.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako si? Teško ti je pao rastanak od Čorbe? - pitala je voditeljka Dušica Jakovljević.

- Ja sam kroz život izgradila gard, kao na dugme ih isključim - objasnila je ona.

- Kako si se tako dobro držala?- pitala je Dušica.

- Uvek sam plakala da to niko ne vidi, kad legnem da spavam - rekla je Teodora,

- Ja sam se sokirala kad je bilo ono sa Kenanom, kad su je svi napali. Svi skaču, a ona u fazonu šta hoćete? - prepričala je Ermina.

- Čorba je bio jedini čovek u kući koji je video svako moju promenu raspoloženja, toliko se dobro poznajemo. Ja u svakom momentu vidim šta on misli. Znala sam da ćemo super da funkciošemo i za pve svađe sam se iznenadila da ih uopšte imamo. Kad nismo u svađi on se stalno žalio pod kojim je pritiskom i da to sve utiče na njega. Nisu svađe bile toliko ozbiljne - objašnjavala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako si se osećala u trenutku kada te je napadao ceo crni sto? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Jednostavno u glavi mi je tako. Svi su mi nametali da sam imala lošu nameru, namerno da ih rastavim - pričala je Bilanovićeva.

- Ermina, kako gledaš na njenu i Kenanovu prepisku? - pitala je Dušica.

- Kod mene tu vlada pristrasnost. Ostaću tu suzdržana - rekla je Ermina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mene je zanimalo da li mi vidimo kao gledaoci. Teodora je bila u pravu. Imala je pravo da izvuče iz konteksta, a on je slagao. Teodora je u toj situaciji bila iskrena i skidam ti kapu kako si izdržala tu situaciju - dodao je Neca.

- Bila sam svesna da nemam lošu nameru i da nisam to prva spomenula. Bial sam besna i zatečena kad mi je dodelio budžet i rekao to - objasnila je ona.