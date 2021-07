ŠA I JA TRAŽIMO STAN U KOME ĆEMO ŽIVETI! Simova otkrila planove sa reperom, a njegove RODITELJE neće ni da komentariše!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša nakon njegovog izlaska iz Zadruge nastavili su svoju ljubavnu romansu koju su započeli pred kamerama rijalitija.

Iako su nekoliko puta raskidali, njih dvoje sada planiraju zajedničku budućnost i među njima je sve u najboljem redu.

foto: Nemanja Nikolić

- Sve je okej, tražimo stan gde ćemo zajedno živeti, sve je krenulo kako treba. Pričali smo, pustila sam mu klip sa svim dokazima šta sam radila napolju, podrška naša je naparvila, sa svim mojim storijima, porukama, drugovima, što bi se reklo, i dobro i loše za mene - rekla je Tara i dodala:

foto: Printscreen

- Konkretno mi ništa nije zamerio, zametao mu je samo stori sa Mensuom, a objasnila sam mu da je to bila neslana šala i da je on odmah to obrisao. Zajedno smo, srećni smo i planiramo budućnost zajedno - dodala je Tara.

Na pitanje šta su na sve rekli Nenadovi roditelji i da li je razgovarala sa njima, Tara je rekla da to ne želi da komentariše.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Telegraf

