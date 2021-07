ČORBA I TEODORA PLANIRAJU SVADBU I SELE SE U ŠVEDSKU?! Otkrili planove za budućnost, a evo šta je on rekao o S*KSU sa Paulom!

Teodora Bilanović i Milan Janković Čorba nastavili su svoju vezu nakon izlaska iz rijalitija "Zadruga", a sada su sumirali utiske i govorili o svojim planovima za budućnosti.

foto: Nemanja Nikolić

Zajedno ste, da li ste uspeli da izgladite odnos nakon svađa koje ste imali zbog Lepog Miće, Maje i ostalih?

- Kako smo izašli iz rijalitija, tako je sve i zaboravljeno. Idemo samo napred. Ostavili smo sve iza nas, što smo imali u rijalitiju gledaćemo kao jednu dobru uspomenu i kao nešto što nas je mnogo spojilo i gde smo se zavoleli, a napolju ćemo da vidimo oko čega ćemo da se svađamo.

Teodora, oduševila si sve svojim pevanjem, bila si tiha u "Zadruzi" i niko nije očekivao da imaš takav glas. Da li možda planiraš neku pesmu sa Čorbom?

- Pa, evo, taman da vam javim da izlazi moja pesma, tako da ispratite.

foto: Nemanja Nikolić

- Planiramo da se zajedno posvetimo muzici, da zajedno radimo, jer smo videli da se dobro slažemo u svetu muzike, kao i u realnom životu, tako da jedva čekamo da se posvetimo tome. Mali odmor, pa muzika.

Čorba, Fran je u svom suočavanju sa Paulom izjavio da je saznao da ste ti i Paula imali s*ks u šteku.

- Ne, ne... Ja nisam imao s*ks sa Paulom, to sam mnogo puta demantovao. U par navrata sam rekao da smo imali kad se iznerviram, ali kad je bila ozbiljna situacija nikad nisam rekao da bih iz nekog revolta isprovocirao Frana. Ovde je sve pokriveno kamerama i 100% sam siguran da nisam imao s*ks sa njom, svi bi znali da je tako bilo.

Da li planirate svadbu i selidbu u Švedsku?

- On me stalno isprobava i pita me da li bih ja pristala.

- Znači neverovatno. Ona mi kaže: "Pa skupi m*da, bre, pa pitaj", pa da me ispali... Mislim da me ipak ne bi ispalila, brate, ali rano mi je da rizikujem.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

