TAKI MARINKOVIĆ ULAZI U RIJALITI ZA 4.000 € NEDELJNO?! Majin otac postavio svoje uslove, samo nema INTIMNIH odnosa pred ĆERKOM!

Radomir Marinković Taki, otac nekadašnje zadrugarke Maje Marinković navodno će ući u "Zadrugu 5" i to za pozamašan honorar.

Taki će biti jedan od učesnika pete sezone popularnog rijalitija, koja će ujedno biti i poslednja, a zarađivaće navodno 4.000 evra nedeljno.

foto: Damir Dervišagić

- Pričao je sa Majom i ona nema ništa protiv da joj tata uđe u rijaliti. Ona se još nećka, ali ako tata ulazi sigurno će i ona - rekao je izvor za "Svet" prenose mediji.

Ovim povodom oglasio se i Taki, koji je rekao da ima važan uslov za produkciju.

- Jedan od mojih uslova je da povedem psa i da mi se napravi golubarnik. To je pod obavezno. Zaljubljive sam prirode i za tih 10 meseci ne isključujem mogućnost da nađem devojku, a ako bi došlo do intimnih odnosa, to nikako ne bi smelo da se desi pred Majom - rekao je Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

