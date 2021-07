TAKI PRIČA JEDNO, A MAJA TVRDI SUPROTNO! Marinkovićeva priča da nema PROBLEMA sa silikonima, evo šta kaže o BANKROTU zbog Janjuša

Nakon navoda da će po povratku iz Crne Gore uputiti pravo kod hirurga zbog problema sa silikonima, Maja Marinković se sada oglasila i prokomentarisala čivaju situaciju.

Iako je ove priče o silikonima potvrdio i njen otac Radomir Taki Marinković, Maja je sada demantovala da ima bilo kakve probleme.

- Iskreno da vam kažem, čekam nju da dođe iz Crne Gore, pa ćemo da vidimo šta treba da se radi. Moraćemo do hirurga da on vidi šta se dešava. Lagao bih kad bih rekao da i ja ne vidim to što vi kažete, jeste nešto čudno. Meni je bitno samo da nije nešto ozbiljno, a ako treba, ja sam, kao i uvek, tu za svoju ćerku i sve ću joj dati u životu - rekao je Taki.

Ona se dotakla i navoda da je bankrotirala zbog Marka Janjuševića Janjuša, a evo šta je rekla na to:

foto: Printscreen/Instagram

- Niti sam bankrotirala, niti imam bilo kakve probleme sa silikonima, to su čiste budalaštine. Trentno uživam u životu kao što se da i primetiti, ne fali mi apsolutno ništa, na svakom polju sam ispunjena. Tako da vam šaljem tople pozdrave iz Budve – izjavila je bivša učesnica rijalitija.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

