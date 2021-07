IMA SUPER ENERGIJU, PRELEPA JE! Dok svi BRUJE o Takijevoj vezi sa mlađom misicom, on se sad OGLASIO i otkrio sve o njihovom ODNOSU

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković progovorio je o odnosu sa mladom misicom iz Slovenije.

I dok svi bruje o njihovoj romansi, Taki je sada otkrio pravu istinu.

foto: Privatna arhiva

- To je čista šala, nije ona meni devojka, mi smo drugari. Devojka došla u Beograd da joj pokažem grad. To je između nas. Ima super energiju, ona je top model, prelepa je. Super se osećam u njenom društvu. Slabo priča srpski, pa je malo došla da uvežba jezik (smeh) - rekao je on.

foto: Privatna arhiva

A na pitanje da li se tako družio i sa Natašom Moskvom, odgovara da ne zna ko je ta osoba.

- Maja je na odmoru sa drugaricama iz srednje škole. Više nikakve odgovore ne dajem što se tiče Maje, zato što se ljuti - završio je Taki.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

