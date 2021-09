ULAZIM KAO OTAC I SUPRUG, MORAM DA PAZIM NA SVOJE PONAŠANJE! Miki Đuričić otkrio da li ima taktiku za Zadrugu 5, spomenuo i ĆERKU!

Miroslav Miki Đuričić se uselio u karantin pre ulaska u Zadrugu 5, a na samom početku otkrio je kako ubija vreme.

foto: Kurir/Ana Denda

Nije loše. Igram fantazi "Premijer ligu", pošto idem u "Zadrugu" neću moći to da kontrolišem, pa sam uzeo "wild card" da promenim ceo tim, pa ću ostaviti drugu da mi vodi - ispričao je Miki.

- Da li to znači da se pripremaš za igre koje te čekaju u rijalitiju?

Ja se nikad nisam pripremao ni za jedan rijaliti, uđem tamo i ponašam se prirodno, pa šta bude. Nemam neke taktike, ja sam spontan - odgovorio je Đuričić.

- Nedavno si pravio svadbu i bilo je predivno. Da li si se odmorio od veselja i da li si zadovoljan?

Moram da vam kažem da je to zapravo bilo krštenje, pa smo se usput venčali da iskoristimo priliku. Jeste bilo lepo. Nisam se još odmorio, ali sam zadovoljan. Sada imam jedan sasvim drugi motiv ulaska. Ulazim kao roditelj i suprug, moram da pazim na svoje ponašanje, čak i na svoj vokabular, koji nije uvek bio primeren. Ali planiram i dalje da se zezam, družim sa ljudima, da nasmejemo narod. To mi je jedno, da nam bude neka zavitlancija, da se ljudi smeju - istakao je Miki.

foto: Ata Images

- Ti si veteran, koji ti je rijaliti po redu?

Nažalost... 13. mi je. Kažu to je baksuzan broj, meni možda donese sreću, uvek mi je sve bilo obrnuto. Video sam da ulaze sada neki mladi ljudi koji žele da se bave muzikom ili estradom... Ja ne gledam ko se čime bavi, već kakav si čovek. Ako si dobar čovek, ne zanima me čime se baviš. A ako si nešto plus loš čovek... - ispričao je on.

- Kako ćeš uspeti da provedeš toliko vremena bez ćerkice?

To će mi najteže biti. Ona je mala, ne zna još da mene nema. Supruga i ja smo pričali. Ako je već poslednja "Zadruga", da odem i ostanem do kraja jednom. Mi živimo jedan normalan, skroman život. Ne žalimo se. Supruga je zaposlena, ja radim ko kuće. Ali ovo bi nam rešilo neke stvari, planiramo da se bavimo seoskim turizmom. Mnogo je razloga da ostanem. Nadam se da ću ih videti za Novu godinu, preko poziva, mada bi mi to možda bilo još gore. Svi koji me poznaju kažu da sam postao dosta blaži čovek kad sam postao otac. To se nekako desi. Meni su tako pre 15 godina rekli da samo dete može da me promeni i tako je bilo. Kad sam prvi put uzeo dete u ruke, sve se promenilo - otkrio je Miki.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

05:35 MIKI I ANGELINA LATILI SE MIKROFONA! Mladenci i ćerkica Dunja napravili VRH atmosferu na svadbi, a evo čiju PESMU su otpevali!