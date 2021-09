ČIM UĐEM PLJUNUĆU BOGUNU U USTA: Golubović besan na cimera iz ZATVORA, sprema se HAOS kad kroči u Belu kuću!

Kristijan Golubović održao je uživo uključenje na svom Instagram profilu, pa je kao i uvek imao odgovor na sva pitanja u vezi pete sezone rijalitija "Zadruga."

Ono šta je najveći broj njegovih fanova interesovalo jeste odnos Golubovića i Aleksandra Bogunovića Zverke.

- Čim uđem pljunuću Bogunu u usta - rekao je Kristijan, a onda se ispravio i rekao:

- Ne verujem da ću da uđem.

foto: Nemanja Nikolić

To je naime svim pristutnim ostavilo puno prostora da budu sigurni da je ugovor sa produkcijom rijalitija "Zadruga" potpisan.

Podsetimo, Bogunović je otkrio da Kristijana zna iz zatvora i da ga se ne plaši.

- Čuo sam da su me mnogi nakon intervjua isprozivali, ja sam svestan sebe i da bodem oči. Što se tiče Kristijana, boli me k*rac da se bilo kome pravdam, vidim zavozala se priča. Imam previše svojih kvaliteta, robija i ulica su iza mene. Ali zahvaljujući njima sam ovo što sam danas. Postoje neki zatvorski kodeksi koje ja poštujem i Kristijan to zna, zato mi i nije jasno zašto se peca na prvu, kada nije ni proverio šta sam rekao - rekao je pred ulazak Zverka.

foto: Nikola Anđić

