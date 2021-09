MIKI I ZVERKA RASTERALI CIMERE I TO NA LOŠU FORU! SANDI GA OCRNIO: Đuričić je prijatelj 2 sata, a onda okreće LEĐA! (VIDEO)

Svetislav Stevanović Limeni, Sandi Kojić i Davor Lazić sedeli su sa Mikijem Đuričićem ispred sobe za rehabilitaciju, a on je bio vidno neraspoložen.

U jednom trenutku došao je Aleksandar Bogunović Zverka, koji je uhvatio ove zadrugare i zajedno sa Mikijem ih oterao.

"Ljudi, imamo Tanja, Miki i ja zadatak neki, pa moramo sami", rekao je Zverka.

foto: Printscreen

"To je neka bezveze fora, ali okej", rekao je Sandi.

"Neka ih Sandi, idemo", pričao je Limeni.

"Šta treba da sedim, sa Limenim i Misterom?", pričao je Miki kasnije zadrugarima.

Zverka je čuo da Sandi nešto dobacuje, pa je krenuo da se obračuna sa njim.

"Gde je otišao? Mani ih, vrati se, ko ga j*be, jaka m*da on ima", urlao je Miki i uspeo da odvrati Zverku od ideje da se obračuna sa Sandijem. Olja Vampirica je kasnije Sandiju prenela šta je Miki pričao o njemu, pa je ovaj zadrugar oplepo po Đuričiću.

foto: Printscreen

"Tako je rekao Miki? I on je isto p*derčina. Kakav je to čovek... On je tvoj prijatelj, pa za dva sata... Biće tako i sa Zverkom, polako, polako...", govorio je Sandi.

Kurir.rs/K.Đ.