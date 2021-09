ALEKSANDRI SUBOTIĆ UKAZANA LEKARSKA POMOĆ U ZADRUZI: Gušim se, imam jake BOLOVE! Otečen joj je i JEZIK!

Pre ulaska u ''Zadrugu 5'' svim takmičarima urađen je detaljan sistematski pregled, a sada je doktor ušao na velelepno imanje, a Aleksadra Subotić se požalila na bolove.

foto: Kurir/Ana Denda

- Otkad sam došla gušim se svako jutro. Operisala sam skoro nos, pa mi je malo zapušen i zbog toga, ali mislim da je više od neke prehlade ili nečega. Stalno mi je zapušen nos, ni kapi mi ne pomažu. Probudi me jer mi oteknu usta i kao jezik da mi otekne jer ne mogu da dišem, već dišem sve na usta. Jako me grebe grlo i imam taj suv kašalj koji me izrazito hvata ujutru i uveče - rekla je Aleksandra doktoru.

- Koliko to traje? - upitao ju je doktor

- Otkad sam došla, ali taj kašalj mi je malo jači u poslednja dva-tri dana. S vremena na vreme osećam da se preznojavam. Uhvati me toplota i kao da izvire toplota iz mene, a imala sam i izrazite bolove u leđima - požalila se Subotićka.

foto: Kurir/Ana Denda

Kurir.rs/Srbija danas

Bonus video:

09:35 ŠOK STAJLING ALEKSANDRE SUBOTIĆ: Na glavu stavila DIJAMANTSKU krunu, kosa preko celih leđa, a evo ko joj je verna PRATNJA