OSMAKČIĆ NAŠAO LJUBAV! Pozvao Zonjićevu u krevet i palo MAŽENJE, a ovako se pravdao za NINOVU ĆERKU!(VIDEO)

Marko Osmakčić se probudio i odmah pozvao svoju novu devojku Marijanu Zonjić da dođe kod njega u krevet, pa se bacili jedno drugom u zagrljaj i prepustili razmenjivanju nežnosti.

Marko je do pre dva dana bio zaljubljen u Sandru Rešić, a onda ipak odlučio da je Marijana devojka za njega.

foto: Printscreen

Marko je nedavno priznao zbog čega je odlučio da ipak ne bude sa Sandrom Rešić.

Stanija nije bila za to da uđem u vezu sa Marijanom, bila je ogorčena, nije podržala, da budem iskren, ali mislim da je ona već digla ruke od svega, od bilo kakvog sugerisanja. Ja sam svu pažnju dao Sandri i uložio sav trud, ali je onda bio onaj Pretres, kad je Mića izjavio da mu je Sandra rekla kako nikada nećemo biti u vezi. Sve me je to ohladilo malo - objasnio je Osmakčić.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:24 SUBOTIĆKA SLAVI SINU 1. ROĐENDAN, NE MARI ZA POVRATAK U RIJALITI! Na proslavi baka LJUBA, Maja i TAKI: Sve pršti od LUKSUZA! VIDEO