NAJMANJI MI JE PROBLEM DA SE POBIJEM, TEŠKO JE BITI NORMALAN! Aleksandra priredila haos zbog jedne rečenice, plače i URLA! (VIDEO)

Aleksandra Kostadinović je pričala kako su zadrugari nesolidarni, kako ne mogu da se dogovore oko reda za frizere, kao i da kradu i da je to boli.

Viktorija Mitrović, se našalila, što je pevačicu pogodilo.

- Ti prva kradeš - našalila se Viki.

- Jedu g*vna, od kad sam ušla ovde, kašiku jednu nisam uzela - pobesnela je Aleksandra.

foto: Printscreen

- Srpdam se - odgovorila je Viki.

Nap*šite mi se k*rca svi vi! Meni je najbolji problem da razbijem kuću, da se pobijem, najlakše je ovde biti budala i izigravati m*do! Najteže je biti normalan! A zapamtite, ja kada plačem, plačem jer se iznerviram. Tako ispoljavam! Takva sam kakva sam. Boli me k*rac da li će neko da me prihvati, j*be mi se. Boli me kad kriju, kad kradu, kad me podj*bavaju! Gde je sloga? Jure za frizera, za picu, za slatkiše, pa pričaju za slogu. Prozivaju da kradem, kašiku nisam uzela - pričala je pevačica.

foto: Printscreen

- Ne možeš pravdu ovde da juriš, tako sam i ja godinama... Budi gospođa - savetovala ju je Matora.

- Nemoj da plačeš, bila si super danima, taman si nas sve oduševila - govorio joj je Sale Luks.

- Volela bih da sam g*vno, ali nisam tako vaspitana... - pričala je pevačica.

Kurir.rs/K.Đ.