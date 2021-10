OVO JE DOKAZ DA SU DALILA I CAR IMALI S*KS?! Filip brzo sakrio njen donji veš, kamere sve snimile: SAM SE ODAO! (VIDEO)

Dalila Dragojević istuširala se i obmotala peškirom ona je došla u izolaciju i legla pored svog novog dečka Filipa Cara.

Odmah su se pokrili preko glave sa pokrivačem, a polupci su se čuli sve vreme. Filip je pokušao da podigne prekrivač kako se ne bi videlo šta rade ispod njega, ali ovaj njegov postupak ih je otkrio.

foto: Pritnscreen

Naime, kada je Dalila ustala i krenula na ponovno tuširanje, Filip je video njen donji veš i odmah ga stavio između dva dušeka kako kamera to ne bi snimila.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, Dejan Dragojević je za Dalilu imao jednu molbu, a to je da ne vodi ljubav pred njim.

- To što smo se pokrivali po glavi to je za to što nismo želeli da se vide poljupci. Ali kako dani prolaze ne možeš da se suzdržiš. Ja kažem Filipu, pazi kako pričaš meni bude glupo, ne bih volela da dođe do fizičkog obračuna, uvek će se slomiti na meni - ispričala je Dalila u današnjoj emisiji.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)