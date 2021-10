EVO KAKO JE IZGLEDALA BRUTALNA SVAĐA DALILE I CARA PRE POMIRENJA: Filip urlao na Dragojevićku i PSOVAO, a onda i RASKINUO sa njom!

Dalila Dragojević i Filip Car pre akcije u izolaciji ušli su u žestoku svađu za vreme reklama, jer su pokušali da reše sukobe koji su nastali posle emisije "gledanje snimaka".

- Pored svih probla ti zameraš što sam pitao za žvaku? - pitao je Car.

- Sve vidim, problem je... Juče si meni rekao da ne komentarišem, a problem je što sam se ja nasmejala sa Matorom - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Treba da rešiš neke stvari sama sa sobom, imaš neku klackalicu u glavi - nastavio je on.

- Ti me klackaš - dodala je Dalila.

- Je l' sam danas rekao da ne komentarišeš ništa što on priča? Je l' sam bio u pravu? - pitao je Filip.

- Nisi...Spomenule su se neke stvari kao Tedi, pogodilo me je to.. to su sve uspomene - rekla je ona.

- Je l' si razbijala zbog mene ili njega? Je l' sam ja krivac? Je l' ono što je on spomenulo? Ja sam samo rekao da je taj odnos neoporediv, ti meni više značiš. Doša sam kod tebe u rehab, pa u izolaciju - pričao je Car.

- Rekao si da smatraš da ne treba da budemo zajedno, posle svega - dodala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Samo zbog jednog... Ako ti meni konstatno spominješ i nabijaš na nos - pričao je Car.

- Ti spominješ prošlu godinu, vrtiš priču u kurg... Ja sma rešila u svojoj glavi, otićiću Filipe! Šta ja slušam celu noć? Da sam zaljubljena, da se primeti... Kako da ja tebi ne kažem i spomenem šta sam uradila? Ja tebi pominjem na šta sam sprema zbog tebe - dodala je Dalila.

- Ja i ti ne možemo da funkcionišemo! Šta god da ja kažem ti poludiš - poludeo je Car.

- Evo ne moramo da imamo ništa - rekla je ona i otišla.

- Teraj se u pi*ku materinu! Mene moja Milica nije prekidala i razbijala - vikao je Car.

- Šta si poludeo? - pitala je Matora.

- Pomenuo sam žvaku. Pre neki dan kažem pričaj, sad kažem ne pričaj... Sve u kontru. Sad ćemo stvarno kontra! Ko si ti? - vikao je Car.

- Je l' sam zaslužila ovo? - pitala je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

