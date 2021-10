DEJAN MOŽE DA POSPE KOFU G**ANA PO DALILI I CARU! Miki žestoko o LJUBAVNOG TROUGLU koji trese Zadrugu, nije ih poštedeo!

Miki Đuričić tokom Nominacija prokomentarisao je odnos ljubavnog trougla - Dalile, Dejana i Filipa Cara.

- Dejan ima pravo da radi šta hoće, šta god da uradi oni nemaju pravo da mu išta kažu. Dalilu ne osuđujem zbog Cara, jer sam pravio gore stvari u prošlosti. Ja pričam jedno i znaju da sam u pravu, a oni rade drugo. Ja nisam došao ovde da gubim svoje živce. Danas mi je prvo Rešićka ispričala svoju životnu priču, pa Zola i Miljana, pa se na kraju jeb**i konj odvezao i onda je Dejan pobegao. Pa nosite se u pič*u materinu. Oni imaju mnogo problema ovde, što zbog Dejana, što zbog komentara. Normalno je da Maji kaže da se zaljubio u drugu ženu. Dalila nema potrebe da se ponaša tako posesivno. Neću da slušam, znali su k je preko puta njih, koga su ženili i sa kim su se ljubili. Umesto da uživate, vi ste našli da i tu izolaciju use**te. Dejanu će biti nagore do kraja i najteže, al kad se sve završi, svi će upirati prstom u nju - rekao je Miki, pa je nastavio:

- Njoj će biti najteže. Dejan zna da mu ne mislim loše, pa ni ovim retardima isto. Ne intresuju me njihove budalaštine i ne treba mi više ovo. Ima pravo da prospe kofu gov**a na vas. Ja danas trčim ovde kad je lupala, pa posle tamo. Tako da, ko god da dođe da se sprda okej, ali ovo više neću da trpim. Niste vi deca da ljubomorišete. Ovo nije normalno i ne mogu to da slušam. Svi bi mi voleli. Od starta si znao šta se dešava. Jedino što sam zamerio Dalili je to što ljudi koji imaju nesrećan brak ne ulaze u rijaliti. Šaljem Dalilu, on je meni prijatelj. Znam da bi on za mene u vatru, u vatru- rekao je Miki.

