DIRLJIV MOMENAT! Dejanu se posle vratio osmeh na lice, i ne sluti da David stoji iza svega, posle svega ponovo UZ NJEGA!

David Dragojević teško podnosi sve ono kroz šta mu rođeni brat Dejan Dragojević prolazi u "Zadruzi", otkako ga je javno prevarila i ostavila supruga Dalila, koja je na njegove oči otpočela emotivnu vezu s Filipom Carom.

On svom rođenom bratu, s kojim ne priča, pruža javnu podršku i poručuje da je dobrodošao u njihov porodični dom u Veterniku, a sada se odlučio na potez koji je sve gledaoce, koji su odlično upućeni u njihove zamršene porodične odnose ponovo raznežio.

Naime, Davidu je stalo do toga da njegovom rođenom bratu u "Zadruzi" baš ništa ne zafali i da ga ponovo gleda nasmejanog, zbog čega mu je u poslao garderobu. Pre nego što je to učinio, David je strepeo od toga da Dejan ne sazna da mu stvari stižu baš od njega, jer misli da zbog narušenog odnosa to nikako ne bi prihvatio, ali na njegovu sreću - sve je dobro prošlo!

Dejan se rano jutros veoma obradovao kada mu je u "Zadrugu" stigao džak sa stvarima koje mu je poslao rođeni brat. Oduševljeno je vadio komad po komad garderobe, isprobavao i pokazivao zadrugarima, koji su otpočeli polemiku oko toga ko bi pošiljalac mogao biti. Na konstataciju Miljane Kulić da su stvari verovatno od Davida, Dejan je rekao:

- Ne znam. Ko god da je, hvala - poručio je Dejan, a da li će ovo biti samo jedan u nizu koraka ka ponovnom uspostavljanju zdravog odnosa između rođene braće, ostaje da vidimo.

Podsećanja radi, David je u intervjuu za naš portal priznao da se plaši za Dejana i njegovo zdravlje usled novonastalih dešavanja, koje mu je priredila još uvek zakonita supruga Dalila. David se slomio, pa zaplakao kao kiša dok je govorio o svom bratu Dejanu, a njegov intervju za Pink.rs pogledajte u nastavku:

