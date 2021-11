DEJAN POTVRDIO DA NE ŽELI KOMUNIKACIJU SA PORODICOM: Sam ću se iščupati iz BLATA! Dalila ustala i poručila da će UVEK BITI TU!

Zadrugari su imali prlike da vide emotinvni slom Dejana Dragojevića, ali i njegov razgovor sa Sandrom Rešić. Voditeljka je prvo dala reč Dejanu, kako bi prokomentarisao video-snimak.

- Loše se osećam i danas zbog toga, nisam dobro. Ponavljam se. Samog sebe uvučem i izvlačim iz depresija, teško je. Teška je istina, koja je surova. Moja odluka nije bila da budem sam, niti da budem razočaran, izbijen. Da mogu da odlučim ne bih hteo da budem sam, niti izađem sa vrećama i odem u stan na dan. Život me je sastavio sa svih strana - govorio je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne možeš da budeš sam ako imaš oca, porodicu. Svi imamo nesuglasice, ali oprost je sastavni deo života - dodala je Ivana Šopić.

- Jednom kad ti neko uradi stvar, ništa ne može da uradi. Meni ne treba niko. Ne treba sad kad sam u blatu, neko da me čupa. Izvadiću sam sebe, tu su ljudi koji mi pomažu. Ne znam kakva će biti budućnost, da znam drugačije bih uradio neke stvari - rekao je Dejan.

- Da li misliš da ćeš iz ove sezone izaći sa prijateljima? - pitala je Ivana.

- To je bila moja greška, jer sam drugačije doživljavao ljude. Kao što Mensur radi, branio sam neodbranjivo. Mislim da sam pogrešno ljude doživljavao, imao sam pogrešnu sliku, žao mi je. Ne bih ništa promenio, bio sam takav, sad sam drugačiji. Drago mi je što sam upoznao ljude koji su tu - rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sa ocem si uvek bio dobar? - doala je Ivana Šopić.

- Bilo je istuacija gde je Dalila izgladila. Ne volim kad me neko izda. Uglavnom mi se to dešava i to me prati - nastavio je Dejan.

- Dalila, je l' zaista Dejan imao samo tebe u životu? - pitala je Ivana Šopić.

-Kako smo bili zajendo, jeste. Ja sam bila tu, ali bio je i tata. Smatram da ne može da kaže da je sam na svetu, jer nije. To što su se oglašavali, oni su uvek bili tu. Oni nisu rekli da im on ne treba, nego da im ne trebamo u paketu. Ja sam jedina ostala sama na svetu. Pre ulaska smo čuli neke stvari za njegovu majku, on je hteo to da reši. Kad se sabrao hteo je da pričeka, rekla sam da ako misli neka ide da reši. Neću da pričam, zna on šta se desilo. Koliko god pričao da je ljut, jeste i povređen, ali znam da uvek može da ode i da ih vii. On ima svoju kuću, nema šta da ide po stanovima. Uvek ću biti tu, ali ove stvari koje se dešavaju razumem da ne može da prihvati. Žao mi je kad ga vidim u ovim situacijama - rekla je Dalila.

- Ako se njegovi bližnji pokaju, to je familija i jedino što ima. On može sam da se odrekne, ali ne možeš da preškrabaš nekog ko te je rodio. On je rekao jednu rečenicu koja mi ej probudila nadu, rekao je da ostane to, pa šta se desi... Mislim da je to najbolje da legne samo od sebe. Mislim da nije sam... Njima nije dobro kad vide njega da lupa i plače. Mogu da kažem Dejanu da smo ovde uz njega svi - rekao je Lepi Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije sam i negde se trudim da ga osluškujem, jer postoje situacija kad je priča o mami i bratu, za sad to izaziva osećaj besa. Vidim da mu sad nije lagodno. Ne mislim uopšte da je sam, mislim da i Dalila ovako misli, kao što i on zna. Neće ostati bez ičeg, ima svoje prijatelje, oca, sestru... On je u fazi tuge i njemu sve tako izgleda. U poslednje dve godine je imao gubitak sa te strane i ovaj gubitak ovde. Sve su radili zajedno, bili su čvrsti njih dvoje... Njemu sad to izgleda kao pakao i veruje da je sam - pričala je Sandra.

- Isto sam mislio da nemam nikoga, govorio sam ovde. Shvatio sam da to nema veze, uvek imaš nekoga. Kad je Dalila rekla sa njene strane i pošteno, da ima kuću... On nikad ne može da živi tamo, niti bi bilo prirodno. Misliš da će čovek da bude srećan tu? U toj kući ne može da živi, nije lud - rekao je Janjuš.

- Ja se sećam kad je pričao da ne želi da se druži i da ne veruje prijateljstva, a nađe ženu za ceo život. Mislim da su se jedna vrata zatvorila, a mnoga otvorila. Mislim da nikad neće biti sam, jer je kvalitetan momak i zreo. Ovo mora da prebrodi. Što se tiče kuće, mislim da nikad neće otići tamo. Treba da krene novi život, makar to bio i stan na dan - rekao je Karić.

- Dalila je šmeker, mislim da bi tu i Car stao na njegovu stranu. Mogu sve sporazumno, samo da potpišu rešenje - rekao je Luks.

Kurir.rs/M.M.

