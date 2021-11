OTAC I MAJKA SE ODREKLI DALILE, A EVO KAKO FILIPOVI RODITELJI REAGUJU: Ona je njemu samo IGRAČKA i AVANTURA! Ne žele udatu SNAJKU

Filip Car, učesnik Zadruge, uspeo je da podeli javnost svojim emotivnim odnosom sa Dalilom Dragojević. S obzirom na to da je Dalila još na papiru u braku sa Dejanom Dragojevićem, Filip za sada igra ulogu ljubavnika u ovom kontroverznom trouglu. Njegov drug, koji želi da ostane anoniman, za ističe kako će čitava ova romansa biti kratkog daha, makar se tako nadaju njihovi prijatelji iz kraja.

- Filip se neće dugo zadržati u vezi sa Dalilom. Ona se njemu dopada, ali vidi se da brzo u svemu tome dolazi do zasićenja. Dalila jeste odlepila za njim, ali ne i on za njom. Brzo će je ostaviti pred svima, ona je njemu samo igračka, nadamo se da je to samo avantura. Kada smo videli u šta se upleo samo smo se nadali da zna šta radi. Bili smo besni svi u ekipi jer to nije njegov nivo - priča Filipov drug.

foto: Pritnsceen

- Videćemo kako će se razvijati situacija dalje. Mislim da se Filip previše zaigrao. Ne želi da ga narod povezuje udatom ženom i da sebi stvara probleme. Kada bi Dalila zvanično raskinula brak sa Dejanom, e tada bi možda postojala šansa da između nje i Filipa bude nešto ozbiljnije. Ovako možemo samo da se nadamo da će Filip raskinuti s njom, jer ne želimo da blati svoju porodicu koja ovo ne podržava - ističe on i za kraj otkriva da Car ne sme sebi više dopustiti blamiranje pred kamerama.

- Nažalost njegova porodica ne reaguje baš najbolje na sve ove stvari koje se dešavaju u rijalitiju. Problem je što su oboje tvrdoglavi i u odnosu žele da vode glavnu reč. Sa druge strane, Filip ne sme da žali Dejana, jer je za taj odnos isključivo kriva Dalila - zaključuje on.

foto: Sonja Spasić

MAJA ĆE GA VRATITI U REALNOST Dobar prijatelj Zadrugara otkriva da će ulazak Maje Marinković "otrezniti" Filipa u rijalitiju. - Odnos sa Majom Marinković je jedino što bi moglo da poremeti Filipa u okviru rijalitija. Ja se nadam da će ona uskoro ući u "Zadrugu 5" kako bi ga rastavila od Dalile. Maja je opasna, spremna je na sve i zna da Car ipak gaji neke emocije prema njoj samo što to ne želi da prizna javno. Biće zanimljivo u narednom periodu gledati četvorougao između Dalile, Filipa, Maje i Dejana. Maja će napraviti okršaj i moguće da i fizički nasrne na Dalilu, smatra Filipov drug.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Blic

